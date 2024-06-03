Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів 24 Каналу, що АЕС завжди були базовою генерацією, а зараз, в умовах війни, відіграють ключову роль. На його думку, росіяни обстрілюючи ТЕС та ГЕС, планували, що Україні доведеться застосовувати лише атомні електростанції, щоб забезпечувати світлом населення та бізнес, однак це зумовлювало б ризик аварійних поламок.
До теми Росія знищує енергосистему України: чи почнуть обстрілювати атомну енергетику
"Те, що ми поки йдемо шляхом відключень – оптимальний варіант. Так, на жаль, має бути", – сказав він.
Енергоблоки на ремонті
На підконтрольній Україні території є 9 енергоблоків, які використовують для вироблення електроенергії. За словами Юрія Корольчука, коли весною 2 блоки були на ремонті, то для споживачів це було майже не відчутно, через відносно теплу пору.
Зараз на ремонті знову два енергоблоки. В цілому їх працює шість, бо один також ремонтують. Якщо трапиться так, що ще два блоки перейдуть в аварійний ремонт і залишиться чотири робочих блоки, то це означатиме частковий блекаут для всієї України,
– зазначив експерт Інституту енергетичних стратегій.
Він припустив, що Україну можуть очікувати періоди відключень, що, можливо, триватимуть понад добу. Корольчук зауважив, якби вдалось повернути роботу Запорізької АЕС в енергосистему України, то це вирішило б дуже багато проблем.
Вимкнення світла в Україні
- "Енергоатом" попереджає про можливі нові відключення електроенергії через ремонтні роботи. В Україні можуть знову запровадити обмеження електропостачання, оскільки найближчими днями на ремонт виведуть чергові енергоблоки АЕС.
- Диспетчерський центр Укренерго передбачає можливе повернення до планових відключень електроенергії. Його можуть запровадити через масовані ракетні та дронові удари ворога по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергетиці України.
- Укренерго знову вводить вимушені відключення електроенергії. Компанія пояснила, що через російські обстріли українська енергосистема стала дуже залежною від погодних умов. У 2022 році сонячні електростанції забезпечували близько 5% загального обсягу генерації в Україні, але зараз цей відсоток значно зріс через російські атаки.