На лыжи, а затем за границу: Арахамия рассказал, где планирует провести новогодние праздники

Давид Арахамия заверил, что совместного новогоднего корпоратива для "слуг народа" не будет. Сам глава фракции планирует встретить 2022-й в кругу семьи, а на праздники уже поехать на лыжи.

Политик не исключил, что на совместные празднования могут собраться группы из 10 депутатов. Однако официального и громкого праздника не будет, подчеркнул Арахамия.

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Совместного партийного мероприятия не будет, – Арахамия

Мы не будем делать какое-то общее фракционное или партийное мероприятие… Новогоднего корпоратива не будет,

– сказал Арахамия в кулуарах парламента.

Что касается Нового года, то его встречать нардеп планирует, как всегда, в кругу своей большой семьи. Уже затем Арахамия поедет в Буковель на 2 – 3 дня, а впоследствии уйдет за границу.

Арахамия пообещал прочитать Сковороду

Ранее спикер Руслан Стефанчук посоветовал депутатам книги, которые следует прочесть на каникулах. Арахамия, смеясь, ответил, что сам будет читать Григория Сковороду.

Ранее Арахамия попал в курьезную ситуацию из-за Сковороды. Когда политика спросили, кому принадлежит фраза: "Мир ловил меня, но не поймал", он ответил – что Леонардо Ди Каприо.

Значительно больше здесь Похоже на Ди Каприо, – Арахамия об известной цитате Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал"

Что известно о возможном корпоративе "Слуг народа"