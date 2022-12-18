Незаменимы для преодоления водных преград: как машины-амфибии M3 Amphibious Rig помогут ВСУ

Наши союзники предоставляют Вооруженным Силам Украины разные виды оружия для боробы с Россией. Преимущество нужно не только в качестве, но и в количестве. Ведь ВСУ не стоят на месте. Они постоянно двигаются, маневрируют, наступают и форсируют. Для всех этих задач нужна разная техника. Важную роль, в частности, играют машины-амфибии M3 Amphibious Rig, которые Украина получила от Германии.

С начала полномасштабного вторжения Украина уже получила от партнеров множество разнообразного вооружения. Так, Германия передала на нужды ВСУ машины-амфибии M3 Amphibious Rig. Такая техника поможет при форсировании водных помех и переправ. Ведь М3 могут тащить на себе даже танки, в том числе западного образца.

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Длительные испытания и появление прототипа

Разработка амфибии началась еще в 1982 году. Через 10 лет, после долгих испытаний и модернизаций, в 1992 году появился только прототип. Но он довольно быстро встал на рельсы и уже через 2 года первые полсотни машин поставили на вооружение Бундесвера. Еще через 2 года аналогичные системы заказали себе и британцы.

Однако в общем-то таких амфибий создали не очень много. Из-за отсутствия большого количества водных помех изготовили ориентировочно 300 единиц. Но учитывая возможности, которые дает М3, этого вполне достаточно для форсирования большинства небольших водных помех.

Возможности амфибий M3 Amphibious Rig

Эта буровая установка-амфибия имеет легкий сварной корпус из алюминиевого сплава. На суше его не нужно транспортировать. М3 сама перемещается на 4 колесах. А вот на воде колеса прячутся и М3 разворачивает два больших алюминиевых понтона. Они превращают ее в паром, который на самом деле напоминает плот. За движение всей системы отвечают два водомета, позволяющих управлять М3, если это позволяет пространство.

При необходимости можно объединить несколько платформ для создания больших плотов или наплавных городов. И это делается очень быстро. За 3 минуты можно соединить более 2 М3, которые могут перевозить даже самые тяжелые танки, как немецкие Leopard или британские Challenger. В течение 15 минут между собой соединяются 8 амфибий, образующих мост длиной 100 метров. Такая переправа выдерживает 85 тонн гусеничной техники и более 130 тонн, если говорить о колесной. То есть при необходимости М3 формируют собой понтонную переправу, которая одновременно может выступать как паром. Эта техника идеально подходит для форсирования небольших водных помех.

Если говорить о ее работе на суше, то М3 приводит в движение дизельный двигатель и 400 л. с. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Эта амфибия имеет штатный полный привод и двухосное рулевое управление. Из плюсов – автомобиль оснащен центральной системой давления в шинах. Так что даже небольшие препятствия на суше или легкое бездорожье машина-амфибия преодолеет без лишних препятствий.

Характеристики M3 Amphibious Rig

Весит М3 26 тонн. Имеет более 12 метров в длину, а в разложенном виде – почти 7 метров в ширину. Для управления этой системой требуется 3 человека. Если говорить о маневренности, то на воде она может вращаться на 360 градусов, если позволяет местность, а скорость составляет 9 километров в час.

M3 – габаритные, но быстрые машины

Эти машины-амфибии хорошо продемонстрировали, что могут работать в разных условиях: арктических, центральноевропейских и тропических. В ходе испытаний они тестировались в условиях гражданской обороны, учений и боевых действий. Все исследования показали, что М3 эффективен и как плот, и как наплавной мост. Поэтому есть много разных комплектаций в зависимости от потребностей. А из операторов, кроме Германии и Британии, такими же амфибиями пользуются в Сингапуре и в Китае.

Некоторые версии амфибий имеют бронированную кабину с элементами защиты от ядерных, биологических и химических угроз. Из дополнительного оборудования – компьютерная система обучения, техобслуживания и диагностики. То есть, в случае возникновения неисправности компьютер сам подскажет о проблемах. Есть также разные комплекты для водителя – они зависят от климатических условий. Автоматизированная система контроля и управления упрощает работу персонала и позволяет сократить количество экипажа до 3-х человек. К слову, скорость на земле может достигать до 80 километров в час. Поэтому, несмотря на свою массу и габариты – это довольно быстрая машина.

Как M3 Amphibious Rig помогут ВСУ

Такие системы, как M3 Amphibious Rig, очень нужны особенно в нашей войне. В условиях, когда нашим защитникам и защитницам нужно преодолевать водные препятствия и переправлять технику, М3 – просто незаменимая вещь. Это хороший инструмент для таких задач. В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками ВСУ уже используются такие системы. И чем больше их будет на вооружении – тем легче будет нашим военным.