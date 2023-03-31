Боятся не дожить до утра: под Ростовом люди замерзают в 50-километровой пробке

Стихия решила полностью наказать россиян. Так, из-за сильного снегопада 50-километровая пробка образовалась на трассе М4 "Дон". В ледяном плену оказались тысячи россиян.

По состоянию на 19.00 30 марта губернатор Ростовской области рассказал о привлечении 36 единиц большой техники. Их должны были использовать для устранения последствий непогоды. Но следующие сообщения росСМИ не слишком обнадеживающие, передает 24 Канал.

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Как в фильмах-катастрофах

Причиной 50-километровой пробки стала сильная метель. Из-за нее в ледяной плен попали люди в районе города Каменска-Шахтинского. Тем, чьи машины застряли недалеко от заправок, повезло больше. Они смогли отправиться туда, чтобы отогреться.

Очевидцы вечером рассказывали, что на АЗС заканчивается вода и еда, ведь их раскупают мгновенно. Также заканчивается топливо в автомобилях людей. И неудивительно, ведь все пошло на обогрев транспортных средств.

Жуткая метель накрыла Ростовскую область: смотрите видео

Чтобы хоть как-то уменьшить затор, спасатели начали резать ограждения. Для этого использовали 5 единиц техники. Это позволило пойти на разворот тех автомобилей, которые застряли в сугробе.

Спасатели распыляют ограждения: смотрите видео

Позже стало известно, что на месте происшествия уже работает 105 единиц техники и 166 человек. Кроме того, организованы пункты обогрева для попавших в снежный плен.

Боятся не дожить до утра

СМИ пишут: "Тысячи людей на трассе М4 "Дон" ждут спасения уже 14 часов: их ждет очень тяжелая ночь".

Мы стоим с 14 часов абсолютно без движения. У нас в машине ребенок и собака, вода кончается, еды нет. Бензин заканчивается, с 14 часов только слышим, что службы работают, но по факту абсолютная тишина уже почти 10 часов. Поблизости нет магазинов, нет заправки, и что говорить, даже из машины выйти нереально, поскольку жуткая метель,

– рассказали очевидцы.

Поскольку авто мгновенно замерзают без топлива, некоторым приходилось покидать транспортные средства в попытках выжить. Люди преодолевали километры, унося на себе детей. До пунктов обогрева удавалось дойти не всем, ведь они слишком далеко.

Чтобы спастись, люди ходят между автомобилями: смотрите видео

Очевидцы также отметили, что не получали уведомления о тех же пунктах обогрева. О них они узнали из СМИ. И то те, у кого еще остался заряд на смартфонах, они ведь очень быстро разряжаются на морозе.

В попытках спастись, люди делятся друг с другом водой. Также самостоятельно пытаются помочь тем, кто застрял в машинах рядом. Что касается машин экстренных служб, то их и в глаза не видели.

Вьюга на трассе не утихает: смотрите видео

Несмотря на обещания помочь, представителей экстренных служб на трассе не хватает. Поэтому люди вынуждены ходить между машинами поблизости, чтобы поискать лекарства для тех, кому стало плохо.