"А вы так умеете?": Мадьяр поставил на место главу Rheinmetall
- Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди ответил на заявление главы Rheinmetall об украинских дронах.
- Он подчеркнул, что украинская модель производства дронов является распределенной "экосистемой", которая быстро адаптируется к новым условиям.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди резко отреагировал на заявление главы Rheinmetall Армина Паппергера. Речь идет о критике украинского производства дронов, которую сделал немецкий топ-менеджер.
Об этом Бровди написал в соцсетях.
Что ответил "Мадьяр" на высказывания главы Rheinmetall?
Немецкий топ-менеджер ранее пренебрежительно оценил украинские беспилотники, заявив, что их создают "домохозяйки с 3D-принтерами" и что это не является технологией уровня крупных оборонных корпораций.
В ответ командующий СБС фактически согласился с частью тезиса, но назвал это не слабостью, а преимуществом. По его словам, украинские дроны – это "никакая не инновация, а настоящая революция войны". Она базируется на скорости изменений, гибкости и массовости.
И да, это больно индустриалам, ведь происходит демократизация высокоточного оружия "кухонным дерьмом и палками". Помимо прочего – это "облачный" комбинат, который невозможно остановить, растрепав ракетой или беспилотниками же, как Усть-Лугу,
– заявил командующий СБС.
Он подчеркнул, что украинская модель производства – это не традиционная индустриальная система, а распределенная "экосистема", которую невозможно уничтожить ударами по отдельным объектам. В отличие от крупных оборонных концернов, она быстро адаптируется к новым условиям и постоянно совершенствуется.
А вы так умеете? Обращайтесь, если что-то, – "посказочничаем",
– добавил "Мадьяр".
По его словам, массовое использование дешевых и эффективных решений вытесняет громоздкие и медленные подходы классической оборонной промышленности.
Как другие отреагировали на заявление Пеппергера?
Украинские производители Skyfall ответили на обесценивание их дронов. Они подчеркнули, что если даже "домохозяйки" могут создавать беспилотники, которые могут уничтожить танки и артиллерию, то это свидетельствует об эффективности и революционности украинских разработок.
Владимир Зеленский также отреагировал на пренебрежительные заявления. Он подчеркнул, что если украинские "домохозяйки" действительно могут создавать дроны, то это доказывает высокую технологическую эффективность Украины и ставит под сомнение претензии крупных оборонных компаний. Зеленский отметил, что сегодня важны не риторика, а результаты и технологии.
Зато сам немецкий оборонный концерн Rheinmetall выступил с заявлением Rheinmetall выступил с официальным заявлением в поддержку Украины. В компании подчеркнули уважение к украинцам за их сопротивление агрессии. Rheinmetall уточнил, что высказывания руководителя не отражают позицию компании и не умаляют достижений украинских разработчиков.