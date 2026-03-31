"А вы так умеете?": Мадьяр поставил на место главу Rheinmetall

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди резко отреагировал на заявление главы Rheinmetall Армина Паппергера. Речь идет о критике украинского производства дронов, которую сделал немецкий топ-менеджер.

Об этом Бровди написал в соцсетях.

Что ответил "Мадьяр" на высказывания главы Rheinmetall?

Немецкий топ-менеджер ранее пренебрежительно оценил украинские беспилотники, заявив, что их создают "домохозяйки с 3D-принтерами" и что это не является технологией уровня крупных оборонных корпораций.

В ответ командующий СБС фактически согласился с частью тезиса, но назвал это не слабостью, а преимуществом. По его словам, украинские дроны – это "никакая не инновация, а настоящая революция войны". Она базируется на скорости изменений, гибкости и массовости.

И да, это больно индустриалам, ведь происходит демократизация высокоточного оружия "кухонным дерьмом и палками". Помимо прочего – это "облачный" комбинат, который невозможно остановить, растрепав ракетой или беспилотниками же, как Усть-Лугу,

– заявил командующий СБС.

Он подчеркнул, что украинская модель производства – это не традиционная индустриальная система, а распределенная "экосистема", которую невозможно уничтожить ударами по отдельным объектам. В отличие от крупных оборонных концернов, она быстро адаптируется к новым условиям и постоянно совершенствуется.

А вы так умеете? Обращайтесь, если что-то, – "посказочничаем",

– добавил "Мадьяр".

По его словам, массовое использование дешевых и эффективных решений вытесняет громоздкие и медленные подходы классической оборонной промышленности.

Как другие отреагировали на заявление Пеппергера?