Укр Рус
24 Канал Новости Украины "А вы так умеете?": Мадьяр поставил на место главу Rheinmetall
31 марта, 17:56
3
Обновлено - 17:59, 31 марта

Екатерина Попик
Основные тезисы
  • Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди ответил на заявление главы Rheinmetall об украинских дронах.
  • Он подчеркнул, что украинская модель производства дронов является распределенной "экосистемой", которая быстро адаптируется к новым условиям.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди резко отреагировал на заявление главы Rheinmetall Армина Паппергера. Речь идет о критике украинского производства дронов, которую сделал немецкий топ-менеджер.

Об этом Бровди написал в соцсетях.

Что ответил "Мадьяр" на высказывания главы Rheinmetall?

Немецкий топ-менеджер ранее пренебрежительно оценил украинские беспилотники, заявив, что их создают "домохозяйки с 3D-принтерами" и что это не является технологией уровня крупных оборонных корпораций.

В ответ командующий СБС фактически согласился с частью тезиса, но назвал это не слабостью, а преимуществом. По его словам, украинские дроны – это "никакая не инновация, а настоящая революция войны". Она базируется на скорости изменений, гибкости и массовости.

И да, это больно индустриалам, ведь происходит демократизация высокоточного оружия "кухонным дерьмом и палками". Помимо прочего – это "облачный" комбинат, который невозможно остановить, растрепав ракетой или беспилотниками же, как Усть-Лугу,
– заявил командующий СБС.

Он подчеркнул, что украинская модель производства – это не традиционная индустриальная система, а распределенная "экосистема", которую невозможно уничтожить ударами по отдельным объектам. В отличие от крупных оборонных концернов, она быстро адаптируется к новым условиям и постоянно совершенствуется.

А вы так умеете? Обращайтесь, если что-то, – "посказочничаем",
– добавил "Мадьяр".

По его словам, массовое использование дешевых и эффективных решений вытесняет громоздкие и медленные подходы классической оборонной промышленности.

Как другие отреагировали на заявление Пеппергера?

  • Украинские производители Skyfall ответили на обесценивание их дронов. Они подчеркнули, что если даже "домохозяйки" могут создавать беспилотники, которые могут уничтожить танки и артиллерию, то это свидетельствует об эффективности и революционности украинских разработок.

  • Владимир Зеленский также отреагировал на пренебрежительные заявления. Он подчеркнул, что если украинские "домохозяйки" действительно могут создавать дроны, то это доказывает высокую технологическую эффективность Украины и ставит под сомнение претензии крупных оборонных компаний. Зеленский отметил, что сегодня важны не риторика, а результаты и технологии.

  • Зато сам немецкий оборонный концерн Rheinmetall выступил с заявлением Rheinmetall выступил с официальным заявлением в поддержку Украины. В компании подчеркнули уважение к украинцам за их сопротивление агрессии. Rheinmetall уточнил, что высказывания руководителя не отражают позицию компании и не умаляют достижений украинских разработчиков.