Новый командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди назвал первоочередные шаги на первые 100 дней работы в роду войск. "Мадяр" планирует интегрировать подразделения СБС в единую систему, нарастить производство боеприпасов и оптимизировать численный состав сил.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Роберта Бровди "Мадяра" в его телеграм-канале.

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Какие шаги планирует воплотить "Мадяр" за 100 дней руководства в СБС

Роберт Бровди обнародовал свой не исключительный перечень первоочередных шагов на 100 суток работы в качестве командующего Силами беспилотных систем.

Среди этих пунктов есть:

немедленная имплементация имеющегося коллективного опыта ;

; цель, чтобы 6 – 7 подразделений СБС Линии Дронов вошли в лучшие 10 по имеющемуся рейтингу результативности подразделений БпЛА Сил обороны Украины;

вошли в по имеющемуся рейтингу результативности подразделений БпЛА Сил обороны Украины; единая система управления : до июня – июля 2025 года все подразделения СБС, выполняющие боевые задачи на фронте, будут действовать в единой электронной системе планирования, анализа, координации, управления, и онлайн-отчетности с автоматической верификацией всех результатов;

: до июня – июля 2025 года все подразделения СБС, выполняющие боевые задачи на фронте, будут действовать в единой электронной системе планирования, анализа, координации, управления, и онлайн-отчетности с автоматической верификацией всех результатов; немедленный пошаговый запуск или усиление в подразделениях СБС Линии дронов всех 12 слоев влияния на тактической и оперативной глубине. Это предполагает немедленный запуск переподготовки личного состава, компетентное обеспечение средствами, технологиями и системами управления;

в подразделениях СБС Линии дронов на тактической и оперативной глубине. Это предполагает немедленный запуск переподготовки личного состава, компетентное обеспечение средствами, технологиями и системами управления; наращивание собственного производства боеприпасов для компетентного и своевременного обеспечения, чтобы "боеприпасы ждут пилотов, а не наоборот";

для компетентного и своевременного обеспечения, чтобы "боеприпасы ждут пилотов, а не наоборот"; создание централизованного склада для снабжения и своевременного обеспечения подразделений СБС 50 критическими средствами и компонентами (в частности StarLink, дополнительные аккумуляторы к дронам, мобильные РЭБ, компоненты для FPV-дронов и бомберов, периферия, павербанки, пикапы и т.д.);

и своевременного обеспечения подразделений СБС (в частности StarLink, дополнительные аккумуляторы к дронам, мобильные РЭБ, компоненты для FPV-дронов и бомберов, периферия, павербанки, пикапы и т.д.); внедрение наземных роботизированных комплексов как основного средства логистики для доставки боевых частей, дронов и периферии к пилотам на позициях;

как основного средства логистики для доставки боевых частей, дронов и периферии к пилотам на позициях; запуск единой рекрутинговой кампании для СБС , которая будет сочетать базовую и профессиональную подготовку. Будет создана собственную сеть школ для подготовки специалистов по FPV, бомбардировщиков, крылатых БПЛА, РЭБ, РЭР, РЛС, истребителей и НРК;

, которая будет сочетать базовую и профессиональную подготовку. Будет создана по FPV, бомбардировщиков, крылатых БПЛА, РЭБ, РЭР, РЛС, истребителей и НРК; просмотр и оптимизация боевого численного состава СБС , переквалификация и дообучение неопытных экипажей, перепрофилирование по видам летной деятельности, а также выявление и устранение "мертвых душ", "гастролеров", "уклонистов в военной форме", "уставших" и "хитрованов";

и , переквалификация и дообучение неопытных экипажей, перепрофилирование по видам летной деятельности, а также выявление и устранение "мертвых душ", "гастролеров", "уклонистов в военной форме", "уставших" и "хитрованов"; унификация анализа возможностей и фактов применения, а также результатов в разрезе моделей дронов/боеприпасов для точного планирования и реализации обеспечения.

"Мадяр" также отметил, что отдельное внимание, конечно же, уделят применению БПЛА на стратегическую глубину. Майор не вдавался в подробности, поскольку эта тема является чувствительной.

Также будет трансформировано R&D (Центр инноваций и внедрений разработок) Его деятельность расширится с уровня бригады на уровень обеспечения рода войск и более, учитывая 15 моделей уже реализованных проектов, устройств и средств.

Командующему СБС господину Сухаревскому "Барсуку" спасибо за заложенный фундамент и корректную передачу дел. Приказ получен, приказ выполняется. Ни одно начатое Вами рациональное начинание не будет разрушено,

– написал Роберт Бровди.

"Мадяр" подчеркнул, что уже представил команде управления подробную повестку дня. Теперь же он поехал встречаться с каждым командиром войск СБС.

Относительно обеспечения дронами Бровди заметил, что это будет продолжать делать государство, как делает это сейчас со всеми специализированными подразделениями.