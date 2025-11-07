Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост "Мадяра" в телеграмм-канале.

Мы ищем не только "рексов". Нам нужны и ботаны: головастые, и рукастые. И не обязательно, чтобы два в одном. Ищем и тех, кто не держал никогда автомата, только "мышь". Тех, кто будет воевать, не отрываясь от монитора или планшета. Нужны те, кто с помощью дронов будет на расстоянии упорно давить червяка. Ну то есть с огнем в глазах и ненавистью к врагу. Такие же классные, как наши собратья и сестры в этом видео, которые уже присоединились к СБС. Хватит бегать от армии. Летай! Присоединяйся к Силам Беспилотных Систем! Ты нужен здесь и сейчас. Ты будешь служить там, где выберешь, и тем, кем выберешь лично,

– написал "Мадяр".

Кроме того, "Мадяр" заявил, что в течение первой недели с открытия нового набора СБС уже получили почти 5 тысяч заявок.

"4954 заявки к вступлению в СБС получено в течение первой недели. По одной заявке каждые 2 минуты с момента старта. Без розовых очков. Полтора года назад, при наборе тогда еще в 414 отдельный полк "Птицы Мадяра" показатель желающих составлял 50 человек на место, и мы набирали лишь несколько сотен человек. Теперь речь по 15 000+ в интересах целого рода войск - 12 подразделений Сил беспилотных систем. Времена изменились, а война продолжается", – написал командующий СБС.

Напомним, недавно "Мадяр" заявил о расширении СБС до 5% от количества Сил обороны и безопасности Украины и объявил масштабный набор рекрутов: 12 подразделений открыли более 15 тысяч вакансий, половина которых – специальности из мирной жизни. На сегодня СБС составляют лишь 2% от войска, однако каждая третья уничтоженная вражеская цель – на их счету.

Ознакомиться с вакансиями и присоединиться к СБС можно по ссылке. Или оставить заявку по телефону: 0 800 207 332

СБС расширяют команду: смотрите видео

Ролик изготовлен на волонтерских началах украинскими компаниями и художниками. Автор идеи и текста – Александр Коптев. Режиссер – Максим Тужилин. "K&K Group" – Игнат Коробко, Александр Копыл, Виталий Варбанец. "BelkaStrelkа" – Юрий Белый, Александр Коптев.