Про це пише 24 Канал з посиланням на пост "Мадяра" в телеграм-каналі.

Ми шукаємо не тільки "рексів". Нам потрібні і ботани: головасті, і рукасті. І не обов’язково, щоби два в одному. Шукаєм й тих, хто не тримав ніколи автомата, тільки "мишу". Тих, хто воюватиме, не відриваючись від монітору чи планшету. Потрібні ті, хто за допомогою дронів буде на відстані завзято чавити хробачню. Ну тобто з вогнем в очах та ненавистю до ворога. Такі ж класні, як наші побратими та посестри у цьому відео, які вже приєднались до СБС. Досить бігати від армії. Літай! Приєднуйся до Сил Безпілотних Систем! Ти потрібен тут і зараз. Ти будеш служити там, де обереш, і тим, ким вибереш особисто,

– написав "Мадяр".

Крім того, "Мадяр" заявив, що протягом першого тижня з відкриття нового набору СБС вже отримали майже 5 тисяч заявок.

"4954 заявки до вступу у СБС отримано протягом першого тижня. По одній заявці кожних 2 хвилини з моменту старту. Без рожевих окулярів. Півтора роки тому, при наборі тоді ще до 414 окремого полку "Птахи Мадяра" показник бажаючих становив 50 чоловік на місце, і ми набирали лише декілька сотень чоловік. Тепер мова по 15 000+ в інтересах цілого роду військ - 12 підрозділів Сил безпілотних систем. Часи змінилися, а війна триває", – написав командувач СБС.

Нагадаємо, нещодавно "Мадяр" заявив про розширення СБС до 5% від кількості Сил оборони та безпеки України та оголосив масштабний набір рекрутів: 12 підрозділів відкрили понад 15 тисяч вакансій, половина яких – спеціальності з мирного життя. На сьогодні СБС становлять лише 2% від війська, однак кожна третя знищена ворожа ціль – на їхньому рахунку.

Ознайомитися з вакансіями та приєднатися до СБС можна за посиланням. Або залишити заявку за телефоном: 0 800 207 332

СБС розширюють команду: дивіться відео

Ролик виготовлено на волонтерських засадах українськими компаніями та митцями. Автор ідеї та тексту – Олександр Коптєв. Режисер – Максим Тужилін. "K&K Group" – Гнат Коробко, Олександр Копил, Віталій Варбанець. "BelkaStrelkа" – Юрій Бєлий, Олександр Коптєв.