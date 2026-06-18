"Конвейер возмездия работает": "Мадяр" показал, чем били по Москве

Российская столица подверглась дроновой атаке. Под ударом оказался местный НПЗ – из-за удара по нему город окутал густой черный дым, москвичи ощутили на себе силу "духовных скреп", о которых они так любят говорить.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди показал, какие дроны атаковали российскую столицу, и поделился эффектным видео последствий ударов.

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Что рассказал "Мадяр" об атаке?

Командующий СБС отметил, что операцию по поражению вражеских объектов в российской столице выполнили воины 1-го ОЦ СБС, 9 батальона "Кайрос" 414-й ОБр "Птицы Мадяра", 413-го ОП СБС "Рейд" и 412-й ОБр СБС "Немезис" совместно с ССО, СБУ, ГУР.

Этот удар стал уже третьим массированным огневым поражением Московского НПЗ.

Конвейер возмездия работает,

– коротко отметил "Мадяр".

Он также опубликовал фото одного из дронов, которые били по столице страны-агрессора.

Отметим, что "духовные скрепы" – это устоявшийся идеологический термин, которым обозначают совокупность традиционных ценностей, моральных ориентиров и исторической памяти, которые, по замыслу его сторонников, объединяют нацию и служат основой государства. Россияне активно продвигают этот термин для пропаганды.

Бровди поделился видео последствий ударов по Москве: смотрите кадры

"Мадяр" к тому же предупредил Кремль об угрозе в день выборов в Госдуму России. "Москва таки ляжет", – подчеркнул он.

А ситуация в Москве критическая. Там фиксировали сразу несколько очагов пожаров после атаки БПЛА. Минобороны России информировало о якобы сбитии около 2 сотен дронов только на подлете к столице – в целом же территорию страны-агрессора атаковали более 500 беспилотников.

Небо над Москвой затянуло густым дымом. Очевидно, из-за возгорания на объектах НПЗ произошел выброс нефтепродуктов в воздух, из-за чего москвичам, предположительно, следует ожидать нефтяного дождя.

Под прицелом беспилотников оказалась еще и нефтебаза в Ростовской области. По словам губернатора, в результате атаки также был поврежден тепловоз и возникли пожары.