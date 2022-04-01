МАГАТЭ обдумывает шаги для немедленного предоставления Украине помощи ядерной безопасности

МАГАТЭ консультируется с украинскими властями по направлению в ближайшие дни первой миссии на Чернобыльскую АЭС. Агентство продумывает конкретные шаги по оказанию неотложной технической помощи по вопросам ядерной безопасности для Украины.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Калининград на переговоры с российскими чиновниками. Перед этим он разговаривал с представителями украинского правительства.

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МАГАТЭ обдумывает конкретные шаги для немедленного оказания помощи Украине

Гросси детально обсудил с украинскими чиновниками конкретные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы немедленно предоставить Украине неотложную техническую помощь по вопросам ядерной безопасности. Встреча прошла на Южно-Украинской атомной электростанции. Глава МАГАТЭ вернется в Вену 1 апреля и в тот же день проведет пресс-конференцию.

Украина сообщила МАГАТЭ, что российские войска, контролирующие Чернобыльскую атомную электростанцию ​​с 24 февраля, в письменной форме передали контроль над ней украинскому персоналу. Оккупанты уже перебросили 2 свои колонны в сторону Беларуси. Третий конвой покинул город Славутич, в котором живут многие сотрудники ЧАЭС, и также двинулся в сторону Беларуси.

Кроме того, Украина сообщила, что на площадке Чернобыльской АЭС все еще находятся российские войска, но эти силы, вероятно, готовятся к уходу.

– рассказали в Агентстве.

Гросси сообщил, что МАГАТЭ проводит тесные консультации с украинскими властями по направлению в ближайшие дни первой миссии помощи и поддержки на ЧАЭС.

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МАГАТЭ до сих пор не получает дистанционных данных из ЧАЭС

Агентство пока не смогло подтвердить новости о том, что российские военные получили высокие дозы радиации во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения. Сейчас МАГАТЭ ищет дополнительную информацию, чтобы дать независимую оценку этой ситуации.

Из 15 действующих реакторов Украины на четырех площадках работают 9:

2 – на подконтрольной России Запорожской АЭС,

4 – на Ровненской,

1 – на Хмельницкой,

2 – на юге Украины.

Остальные реакторы закрыты на регулярное техническое обслуживание. В МАГАТЭ добавили, что по мерам предосторожности ситуация осталась неизменной. Агентство до сих пор не получало дистанционную передачу данных от своих систем мониторинга, установленных на ЧАЭС. Однако такие данные передавались в штаб-квартиру МАГАТЭ из других АЭС в Украине.

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