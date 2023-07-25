МАГАТЭ обнаружило на Запорожской АЭС противопехотные мины

Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской АЭС. Они расположены в зоне, к которой персонал станции не имеет доступа.

О минах, которые обнаружили на ЗАЭС, говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Их команда организации заметила во время обхода 23 июля.

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Противопехотные мины на ЗАЭС

Представители МАГАТЭ увидели несколько мин, расположенных в буферной зоне между барьерами внутренней и наружной периметров площадки Запорожской АЭС.

Эксперты отметили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа. К ней у персонала станции нет доступа. Кроме того, они направлены в сторону площадки.

При обходе команда не обнаружила никаких объектов на внутреннем периметре станции.

Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предварительном размещении мин за пределами периметра площадки, а также в определенных местах внутри нее,

– заявил Гросси.

Он добавил, что команда обсудила данную находку с руководством станции. Выяснилось, что это было военным решением в контролируемой оккупантами зоне. Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что наличие таких взрывных устройств не отвечает стандартам безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции.

К слову, МАГАТЭ продолжает требовать доступа к крышам реакторов ЗАЭС. В частности, к энергоблокам №3 и №4, которые "вызывают у организации особый интерес".

На ЗАЭС один из блоков перевели в "горячую остановку"

В "Энергоатоме" 24 июля сообщили о новой провокации россиян на Запорожской АЭС. Оккупанты перевели энергоблок №4 в состояние "горячей остановки".

Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии. Ведь сейчас эксплуатация этого энергоблока ЗАЭС должна производиться только в состоянии "холодной остановки".

Действия россиян создают риски ядерной и радиационной безопасности.