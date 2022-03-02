МАГАТЭ следит за ситуацией на ядерных объектах в Украине, – гендиректор

Полномасштабная война России против Украины может повлечь за собой техногенную катастрофу. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сказал, что не ожидает ударов по ядерным объектам.

По словам Гросси, МАГАТЭ имеет возможность следить за ядерными объектами на территории Украины. Он отметил, что в настоящее время дистанционно контролируемое оборудование работает в штатном режиме.

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"Мы способны продолжать меры по контролю безопасности", – сказал Гросси.

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Генеральный директор МАГАТЭ ожидает, что в скором времени появится возможность отправить инспекторов непосредственно на ядерные объекты в Украине. Он исключает любую возможность того, что россияне будут совершать такие атаки.

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