МАГАТЭ сообщило о новом восстановлении электроснабжения на ЧАЭС

Украинская сторона вновь возобновила энергоснабжение площадки Чернобыльской АЭС. Оккупанты ранее повторно повредили ее.

Соответствующую информацию обнародовало международное агентство по ядерной энергетике. Это случилось опять же 14 марта.

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Украина снова восстановила электроснабжение на ЧАЭС

Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня (14 марта – 24 канал) снова было восстановлено внешнее электроснабжение на ЧАЭС после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками,

– сообщили в МАГАТЭ.

Предварительно известно, что ориентировочно в середине дня 14 марта Украина восстановила электроснабжение на ЧАЭС, которого там не было с 9 марта.

Однако оккупанты после ремонта 14 марта снова цинично повредили электроснабжение. Поэтому Украина второй раз его ремонтировала.

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