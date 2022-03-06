МАГАТЭ: Украина поддерживает связь с персоналом захваченной оккупантами Запорожской АЭС

Украинский "Энергоатом" поддерживает связь с персоналом Запорожской атомной электростанции после того, как ее захватили российские оккупанты. МАГАТЕ удалось связаться с украинскими руководителями атомной отрасли.

Оно получило график изменений для персонала. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Мариано Гросси.

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По его словам, ситуация с оккупантами, контролирующими ЗАЭС, и украинским персоналом напряженная. Гросси предположил, что это "не может длиться слишком долго".

В то же время глава "Энергоатома" Петр Котин сообщил Гросси, что инженерам-атомщикам на Запорожской АЭС теперь позволено менять рабочие смены.

Напомним, что после ночных боев 4 марта, в результате которых на АЭС начался пожар, оккупанты захватили админкорпус и проходную на станцию. Персонал контролирует состояние энергоблоков, но вынужден работать под давлением российских военных.

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