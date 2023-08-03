Могла взорваться миссия МАГАТЭ: оккупанты заминировали дорогу к Запорожской АЭС

Российские оккупанты продолжают минировать территорию Украины, из-за чего, прежде всего, возникает угроза для жизни мирных граждан. В частности, наши саперы нашли мины на пути, по которому ехали работники Международного агентства по атомной энергии.

Об этом сообщил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский в четверг, 3 августа. По его словам, вражеские мины были обезврежены.

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Мины на пути МАГАТЭ

Следует сказать, что с начала полномасштабного вторжения миссия МАГАТЭ проводит свою деятельность в Украине. Собственно, она следит за тем, чтобы не было рисков со стороны атомных объектов в условиях военных действий для украинцев и всего мира.

Утром (3 августа – 24 Канал) нашим саперам удалось обнаружить две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС. Мины были обезврежены, что позволило обеспечить безопасность экспертов,

– написал Тарнавский.

Отметим, что ситуация на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре особенно тревожна. Украинская власть неоднократно сообщала о том, что захватчики заминировали этот объект и существует риск теракта с целью дискредитации нашего государства.

Разминирование дороги, по которой ехала миссия МАГАТЭ: смотрите видео с телеграм-канала Тарнавского

Обратите внимание! С начала марта 2022 года Энергодар в Запорожье оккупирован. После подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня 2023 было немало опасений относительно того, что это приведет к невозможности охлаждения реакторов станции.

К счастью, катастрофу удалось предотвратить. Однако очевидно, тема с минированием, подрывом, невозможностью функционирования Запорожской АЭС еще неоднократно будет выныривать в информационном пространстве, если не поставить оккупантов на место и закончить раз и навсегда эту войну.

Вспомним напоследок, что захватчики регулярно обстреливают поселки вокруг Энергодара, что создает угрозу безопасному функционированию атомной станции. Вместе с тем, российская пропаганда продолжает врать, что якобы в обстрелах виновата Украина.