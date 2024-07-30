Украину накрыла мощная магнитная буря: кому надо быть осторожным

Украину во вторник, 30 июля, накрыла сильная магнитная буря. Она достигла индекса мощности 7 баллов.

Пик магнитной бури пришелся именно на вторник. Уже в четверг, 1 августа, ее мощность начнет спадать.

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Сколько дней продлится магнитная буря

Синоптик Наталья Диденко отметила, что прогнозы с такой серьезной геоактивностью – редкость.

Эта магнитная буря началась в понедельник. Продлится она еще до четверга. К счастью, в пятницу, 2 августа, солнечная активность придет в норму.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, а потому метеозависимые люди могут почувствовать их последствия на себе. Речь идет о головной боли, "скачках" давления, усталости, стресс и тому подобное.

Уровень метеоактивности / Скриншот Meteoagent

Кто находится под угрозой

Во время магнитных бурь стоит быть внимательными людям старшего возраста, беременным женщинам и подросткам. Также, как рассказала семейный врач Елена Кондратенко в комментарии Общественному, в зоне риска находятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в частности, гипертонией и стенокардией.

По данным врачей, в дни повышенной солнечной активности значительно возрастает количество пациентов с гипертоническими кризами, инсультами и инфарктами.

Поэтому не забудьте держать при себе что-то от артериального давления и головной боли, если вы раньше замечали негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье,

– напомнила Наталка Диденко.

Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь

Преподаватель Национального центра аэрокосмического образования Людмила Марченко рассказала, как минимизировать негативное влияние магнитных бурь.

Стоит придерживаться нескольких простых правил:

уменьшить время пребывания на солнце,

уменьшить уровень физнагрузок,

пить больше воды (речь идет не о чае или кофе),

употреблять достаточно сезонных фруктов, овощей и зелени,

избегать стрессов.

Если человек знает, что у него есть проблемы с давлением или с сосудами, то лучше не забывать принимать свои постоянные лекарства, которые назначил врач. Также в эти дни, если есть такая возможность, стоит отказаться от тяжелой физической или морально стрессовой работы,

– добавила врач Елена Кондратенко.

Этих рекомендаций также следует придерживаться людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и тому подобное.