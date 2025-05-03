ГУР уничтожило российский Су-30 над Черным морем: в чем феномен этой операции

Ударом из морского дрона Magura спецподразделение ГУР 2 мая уничтожило в Черном море российский боевой самолет Су-30. Морские дроны становятся трендом в мире. На днях такой ударный дрон испытывали французы, три месяца назад – турки.

Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, подчеркнув, что еще никто не пытался использовать морской дрон-носитель воздушных дронов.

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Сравнение операции с той, что была во время Второй мировой войны

В области морских беспилотных систем Украина, как заметил Лакийчук, опережает всех, но понятно почему – потому что против нее развязал вооруженную агрессию мощный враг, которого надо уничтожать.

Он рассказал, что исследует морские операции Второй мировой войны и вспомнил как на Балтике уничтожали финский броненосец. Тогда летело по два полка истребительной авиации, направлялся полк торпедоносцев, были привлечены тысячи людей против одного корабля.

У нас такая дивизия воздушных, морских средств поражения действует против ВМС противника, но ни один наш солдат не находится там, они в других местах. Это невероятно, что удалось сбить самолет, это скоростная, малоразмерная цель. Это непросто сделать ЗРК, не говоря о том, чтобы осуществить это, управляя ЗРК с дрона,

– отметил Лакийчук.

Напомним, что такая операция по уничтожению боевого самолета морским дроном была проведена впервые в мире. Исторический удар осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura. Поражение произошло в акватории возле Новороссийска. Су-30, стоимость которого составляет ориентировочно 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и упал в море.