Стопроцентное затопление флота: враг бессилен перед скоростными дронами Magura V5

Украина разработала новые надводные дроны Magura V5 Их появление в Черном море несет непосредственную угрозу Черноморскому флоту. В опасности также Крымский мост.

CNN сняло целый сюжет об украинской разработке – надводный дрон Magura V5. Говорят, это новая "гроза" украинских морей, а россияне не смогут справиться с ним. И это действительно так. Подробнее о морских дронах 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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В чем особенности новых морских дронов

Русские и до этого редко могли сбивать надводные дроны. Так что перехватывать новую украинскую разработку для них будет фактически невыполнимой миссией.

Это глиссерная лодка в режиме беспилотного управления. Там хорошая спутниковая связь, управляемая на дальность 800 километров. Фактически он может дойти до Крымского моста. Вероятно, они и работать по Крымскому мосту,

– предположил Роман Свитан.

К тому же, один такой морской дрон может нести авиабомбу весом 250 килограммов.

"У него очень высокая скорость. Это самая высокая скорость из всех катеров и лодок, которые есть в Черном море. В него попасть можно чуть ли не прямым контрактным методом, находясь над ним", – отметил военный эксперт.

Так что надводный дрон сможет перехватить разве авиация. Кроме того, почти невозможно рассчитать расстояния перемещение дрона к точке прицеливания от момента выстрела. Что, в свою очередь, тоже усложнит уничтожение цели.

Роман Свитан об эффективности надводных дронов Magura V5: смотрите видео

Черноморский флот в опасности

Стоит отметить, что Magura V5 является маневровой. То есть, они могут выйти на любую точку на большой скорости с изменением курса. Таким образом они могут "убегать" от средств поражения врага.

Он может выполнить удар по любой движущейся цели. И даже догнать любую цель в Черном море и может ее уничтожить,

– подчеркнул Свитан.

Так что 250-килограммовая авиабомба сможет сделать огромную дыру в любом корабле, правда, выше ватерлинии. Однако есть в Украине и такие подводные беспилотники, которые бьют ниже ватерлинии. То есть гарантированно затапливают корабль.

"Сейчас нужно полностью закрыть порты, выйти из всех зерновых соглашений, закрыть Черное море и объявить его зоной боевых действий. И уничтожать все плавающее там российское", – подытожил полковник ВСУ в запасе.

Так что в любом случае ситуация для Черноморского флота становится все более опасной.

Что известно о надводных дронах Magura V5