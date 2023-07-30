Стопроцентное затопление флота: враг бессилен перед скоростными дронами Magura V5
Украина разработала новые надводные дроны Magura V5 Их появление в Черном море несет непосредственную угрозу Черноморскому флоту. В опасности также Крымский мост.
CNN сняло целый сюжет об украинской разработке – надводный дрон Magura V5. Говорят, это новая "гроза" украинских морей, а россияне не смогут справиться с ним. И это действительно так. Подробнее о морских дронах 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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В чем особенности новых морских дронов
Русские и до этого редко могли сбивать надводные дроны. Так что перехватывать новую украинскую разработку для них будет фактически невыполнимой миссией.
Это глиссерная лодка в режиме беспилотного управления. Там хорошая спутниковая связь, управляемая на дальность 800 километров. Фактически он может дойти до Крымского моста. Вероятно, они и работать по Крымскому мосту,
– предположил Роман Свитан.
К тому же, один такой морской дрон может нести авиабомбу весом 250 килограммов.
"У него очень высокая скорость. Это самая высокая скорость из всех катеров и лодок, которые есть в Черном море. В него попасть можно чуть ли не прямым контрактным методом, находясь над ним", – отметил военный эксперт.
Так что надводный дрон сможет перехватить разве авиация. Кроме того, почти невозможно рассчитать расстояния перемещение дрона к точке прицеливания от момента выстрела. Что, в свою очередь, тоже усложнит уничтожение цели.
Роман Свитан об эффективности надводных дронов Magura V5: смотрите видео
Черноморский флот в опасности
Стоит отметить, что Magura V5 является маневровой. То есть, они могут выйти на любую точку на большой скорости с изменением курса. Таким образом они могут "убегать" от средств поражения врага.
Он может выполнить удар по любой движущейся цели. И даже догнать любую цель в Черном море и может ее уничтожить,
– подчеркнул Свитан.
Так что 250-килограммовая авиабомба сможет сделать огромную дыру в любом корабле, правда, выше ватерлинии. Однако есть в Украине и такие подводные беспилотники, которые бьют ниже ватерлинии. То есть гарантированно затапливают корабль.
"Сейчас нужно полностью закрыть порты, выйти из всех зерновых соглашений, закрыть Черное море и объявить его зоной боевых действий. И уничтожать все плавающее там российское", – подытожил полковник ВСУ в запасе.
Так что в любом случае ситуация для Черноморского флота становится все более опасной.
Что известно о надводных дронах Magura V5
- Разработчик надводного дрона называет свое произведение "оружием XXI века". И это неудивительно. Морские дроны самыми быстрыми кораблями в Черном море.
- Более того, что русские корабли не могут эффективно противостоять этим дронам. Их спроектировали для борьбы большими кораблями, а не малыми судами.
- Однако при этом использовать Magura V5 можно не только для поражения враждебных целей. Их можно использовать для разведки или транспортировки груза.