Дальность действия – более 800 километров: в Украине разработали надводный дрон MAGURA V5
Источник:"Промышленный портал"
В Украине разработали надводный беспилотник нового поколения. О MAGURA V5 рассказали на Международной оборонной выставке IDEF 2023 в Стамбуле.
Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (на английском Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus или сокращенно MAGURA) V-типа – разработанный "СпецТехноЭкспорт" многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.
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Что известно о MAGURA V5
Этот надводный дрон может выполнять различные операции. В частности, наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также выполнение боевых миссий.
Интересно, что благодаря гидродинамическому корпусу и изящному профилю он может передвигаться скрыто с превосходной маневренностью.
Это доступное решение, легко запускаемое с любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность во время работы в строгих условиях,
– подчеркнули разработчики.
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Какие основные характеристики MAGURA V5
Длина – 5,5 метра.
Ширина – 1,5 метра.
Высота над ватерлинией – 500 миллиметров.
Крейсерская скорость – 22 узла.
Максимальная скорость – 42 узла (свыше 77 километров в час).
Дальность – 450 морских миль (примерно 833 километра).
Полезная нагрузка –320 килограмм.
Связь – mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.