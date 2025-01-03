Как ГУР уничтожила вражеские вертолеты в Черном море: подробности операции и последствия для россиян

Накануне Нового года ГУР поразили весь мир, ведь им удалось уничтожить российские вертолеты с помощью морских дронов. Это стало возможным благодаря постоянному улучшению украинского вооружения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Главного управления разведки Евгения Ерина в эфире телемарафона. Он также отметил, что у России нет эффективного противодействия украинским морским дронам.

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Как удалось сбить российские вертолеты в Черном море

Ерин рассказал, что к подобной атаке в ГУР готовились уже давно.

Проводились различные мероприятия по совершенствованию нашего вооружения и возможностей его использования. Сейчас эта кропотливая работа дала свой первый результат,

– отметил представитель ГУР.

Он также отметил тот факт, что Украина – первая в мире страна, которая смогла поразить воздушную цель с морского надводного дрона

Ерин заметил, что такие операции положительно влияют на расстановку сил в Черном море. Он добавил, что благодаря усилиям Сил обороны и, в частности подразделениям ГУР, удалось оттеснить российский Черноморский флот.

Представитель ГУР решил не вдаваться в подробности относительно реакции россиян на сбивание вертолетов в Черном море с надводных дронов, но отметил, что они "смущены".

"Сделали невозможное. Они заставили российский Черноморский флот, который считался большой мощью в Черном море, отойти на дальние рубежи и практически не проявлять свою активность", – отметили в ГУР.

Адаптируются ли россияне к атакам надводных дронов

Ерин отметил, что россияне продолжают учиться и готовятся к новым атакам морских дронов. Впрочем, пока их средства противодействия – средства защиты.

Они в первую очередь защищают от уже тех атак, которые осуществляют морскими дронами. Какого-то эффективного противодействия или альтернативы для поражения наших морских дронов у них пока нет,

– подчеркнул он.

Представитель ГУР добавил, что стоимость сбитого вертолета в Черном море оценивается в миллионы долларов.