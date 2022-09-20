Цена вопроса – 8 миллионов: членов правления "Центрэнерго" разоблачили на махинациях с газом

Четырех чиновников подозревают в махинациях с поставками газа. Из-за этого "Центрэнерго" незаконно переплатило за природный газ аж 8 миллионов гривен.

Речь идет о двух бывших руководителях правления компании, действующем начальнике одного из департаментов, а еще директоре частного предприятия. Об этом заявили в НАБУ.

Читайте также Запад ожидает, что война закончится не скоро: чего партнеры боятся больше всего

Что произошло: версия следствия

Еще в 2019-м ПАО "Центрэнерго" заключило с частной компанией договор на газоснабжение. В мае следующего года поступила предоплата за июнь 2020.

Газ поставили не полностью. А стоимость услуги увеличили путем подделки соответствующих документов.

ПАО "Центрэнерго" переплатило 8 миллионов 250 тысяч гривен.

Подозреваемым грозит до шести лет за решеткой. А еще штраф и лишение права занимать определенные должности.

"Это не первая разоблаченная коррупция на ПАО "Центрэнерго",

– подчеркнули в НАБУ.

Чем занимается "Центрэнерго"

Это единственная в Украине государственная энергогенерирующая компания. В ее состав входят три электростанции. В частности, Трипольская ТЭС, Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС и обособленное подразделение Ремэнерго (Черкассы).

Подготовка к отопительному сезону в Украине: что известно

Украина почти полностью готова к отопительному сезону . Ресурсы угля накопили, а газ продолжают закачивать в хранилища.

Эксперты утверждают: света и газа у нас достаточно . Однако все зависит от боевых действий.

Субсидии будут . В бюджете заложено 37,9 миллиарда гривен на государственную поддержку. Денег должно хватить на всех, – заверили чиновники.

Вас может заинтересовать – Цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня: смотрите видео