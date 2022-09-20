Цена вопроса – 8 миллионов: членов правления "Центрэнерго" разоблачили на махинациях с газом
Источник:НАБУ
Четырех чиновников подозревают в махинациях с поставками газа. Из-за этого "Центрэнерго" незаконно переплатило за природный газ аж 8 миллионов гривен.
Речь идет о двух бывших руководителях правления компании, действующем начальнике одного из департаментов, а еще директоре частного предприятия. Об этом заявили в НАБУ.
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Что произошло: версия следствия
Еще в 2019-м ПАО "Центрэнерго" заключило с частной компанией договор на газоснабжение. В мае следующего года поступила предоплата за июнь 2020.
Газ поставили не полностью. А стоимость услуги увеличили путем подделки соответствующих документов.
ПАО "Центрэнерго" переплатило 8 миллионов 250 тысяч гривен.Обратите внимание! Подозреваемым грозит до шести лет за решеткой. А еще штраф и лишение права занимать определенные должности.
"Это не первая разоблаченная коррупция на ПАО "Центрэнерго",
– подчеркнули в НАБУ.
Чем занимается "Центрэнерго"
Это единственная в Украине государственная энергогенерирующая компания. В ее состав входят три электростанции. В частности, Трипольская ТЭС, Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС и обособленное подразделение Ремэнерго (Черкассы).
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