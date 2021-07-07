В Майами до сих пор разбирают завалы дома: количество жертв снова выросло
Источник:AP
В Майами спасатели до сих пор пытаются найти людей после обвала 12-этажного дома. Сейчас увеличивается количество жертв – их уже несколько десятков.
Обвал в Майами произошел в ночь на 24 июня. Спасатели сообщили, что до сих пор остаются пропавшими без вести 109 человек.
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В Майами увеличилось число жертв обвала
Мэр округа Даниэлла Левин Кава сообщила, что несмотря на дождь и другие тяжелые погодные условия, спасатели снова достали жертв из-под завалов.
Общее подтвержденное количество погибших теперь составляет 36,
– сказала мэр округа.
Известно, что спасатели уже 14 дней работают, чтобы найти людей под завалами.
До этого, они снесли часть дома, которая не обвалилась. По словам мэра округа Майами – Дейд Даниэллы Левин Кавы, это открыло спасателям доступ в недоступный район, хотя шансы найти там живых людей уменьшились.
Перед этим, 6 июля число жертв в результате обвала многоэтажки возросло до 28 человек. Кроме того, еще 117 человек считали пропавшими без вести.
Известно, что 5 июля спасатели взорвали уцелевшую часть здания. Это сделали из-за угрозы урагана Эльза.
Обвал в Майами: коротко
- 23 июня 2021 года в Майами обрушилась многоэтажка. Тогда на место происшествия сразу направили 80 спасателей и начали искать пропавших людей.
- Президент Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации.
- Впоследствии под завалами вспыхнул пожар. С каждым днем количество погибших растет.