В Майами до сих пор разбирают завалы дома: количество жертв снова выросло

В Майами спасатели до сих пор пытаются найти людей после обвала 12-этажного дома. Сейчас увеличивается количество жертв – их уже несколько десятков.

Обвал в Майами произошел в ночь на 24 июня. Спасатели сообщили, что до сих пор остаются пропавшими без вести 109 человек.

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В Майами увеличилось число жертв обвала

Мэр округа Даниэлла Левин Кава сообщила, что несмотря на дождь и другие тяжелые погодные условия, спасатели снова достали жертв из-под завалов.

Общее подтвержденное количество погибших теперь составляет 36,

– сказала мэр округа.

Известно, что спасатели уже 14 дней работают, чтобы найти людей под завалами.

До этого, они снесли часть дома, которая не обвалилась. По словам мэра округа Майами – Дейд Даниэллы Левин Кавы, это открыло спасателям доступ в недоступный район, хотя шансы найти там живых людей уменьшились.

Перед этим, 6 июля число жертв в результате обвала многоэтажки возросло до 28 человек. Кроме того, еще 117 человек считали пропавшими без вести.

Известно, что 5 июля спасатели взорвали уцелевшую часть здания. Это сделали из-за угрозы урагана Эльза.

Обвал в Майами: коротко