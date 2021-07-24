Никого живого под руинами: в Майами завершили спасательную операцию

В Майами остановили спасательную операцию на месте обрушившейся многоэтажки. Под руинами башни нашли тела 97 человек. Больше шансов, что кто-то спасся, нет.

Спасатели рассказали, что после месяца поиска один человек так и остался пропавшим без вести. Речь идет о 54-летней Эстель Хедаи.

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Семья пропавшей без вести против остановки операции

Больше всего завершение поисковой операции беспокоит именно ее семью, ведь они бы хотели знать о судьбе родного человека. Младший брат предполагаемой жертвы трагедии уже дважды сдавал ДНК, однако среди найденных тел Эстель не было.

Завершить операцию не удалось ранее из-за шторма Эльза

Поскольку из-под завалов не удалось вытащить никого живого, то дальше работали преимущественно с обломками: территорию расчищали, а бетонные руины перевозили на Национальный склад.

Уцелевшую часть здания должны были снести, ведь она тоже несла угрозу. Операцию должны были завершить еще 7 июля, однако препятствием стал шторм Эльза.

Пока место трагедии рассматривают, как место преступления, на котором работают эксперты. Ведь до сих пор доподлинно неизвестно, что именно привело к коллапсу 40-летнего здания. Уже подняли отчет за 2018 год, в котором было указано на определенные структурные проблемы.

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Коротко о падении многоэтажки в Майами