Глава РГА Владимир Майбоженко въехал в пешеходов: все, что известно о пьяном ДТП в Броварах

Вечером 26 апреля председатель Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко въехал на автомобиле в пешеходов. Впоследствии стало известно, что чиновник сел за руль навеселе.

В результате аварии пострадали 4 человека, которых уже доставили в Броварскую больницу. Все, что известно о пьяном ДТП с участием Владимира Майбоженко – собрал 24 Канал.

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Пьяное ДТП в Броварах

Вечером 26 апреля ряд пабликов города Броваров начали сообщать о ДТП с участием местного чиновника. Впоследствии стало известно, что речь идет о Владимире Майбоженко. Глава Броварской РГА на автомобиле въехал в толпу на пешеходном переходе.

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Как рассказали в полиции, Майбоженко проигнорировал красный сигнал светофора. Проверка на Драгере показала, что чиновник был пьян – устройство показало 2,31 промилле. Отметим, что это характеризуется как "состояние среднего опьянения".

Автомобиль Владимира Майбоженко после аварии в Броварах / фото генпрокурора

Пострадавшие в результате ДТП

Журналистызаглянули в декларацию чиновника и выяснили, что автомобиль Volvo 90XC, на котором Майбоженко влетел в людей, стоит почти 2 миллиона гривен, 2018 года выпуска. Приобрел в собственность авто чиновник в 2019 году.

Известно, что в результате аварии, которую вызвал председатель Броварской РГА, пострадали 4 человека. Речь идет о 32-летней матери с дочерью 2,5 лет, а также двух мужчин - 29 и 26 лет. Мэр города Игорь Сапожко рассказал, что всех доставили в местную больницу.

Как сообщили в Киевской ОГА, по результатам предварительного обследования, у ребенка перелом плечевой кости и подкожная гематома затылочной области головы. У остальных пострадавших: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травмы и переломы копчика, ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы и ссадины. Обследования продолжаются.

Сейчас четыре человека доставлены в нашу Броварскую больницу. Врачи делают все возможное, чтобы уберечь их жизнь,

– сказал Сапожко.

Пострадавшие в результате наезда чиновника находятся в отделении интенсивного лечения.

Наказание Майбоженко

Почти сразу после новости об аварии в Броварах глава Киевской ОГА Руслан Кравченко опубликовал свою реакцию на инцидент. Он отметил, что председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен. Кравченко добавил, что это единственный правильный шаг.

Подобное поведение чиновника недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям – в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле,

– сообщил глава ОВА.

В то же время реакция полиции не заставила себя ждать. Правоохранители задержали Майбоженко и открыли уголовное производство полиция открыла по статье 286-1 Уголовного кодекса Украины. То есть – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии опьянения. Чиновнику грозит лишение свободы на срок до 3 лет. А также лишение права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.

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