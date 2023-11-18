Майдан невозможно организовать искусственно, – политолог о попытках России создать хаос в Украине

У России есть план под названием "Майдан-3", который имеет цель расшатать ситуацию в Украине. Враг будет делать акцент на попытках рассорить патриотических украинцев.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что у россиян ничего не получится, в частности, потому, что Майдан невозможно устроить искусственно.

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"Прежде всего Майдан невозможно организовать искусственно. Он возникает естественно, когда для этого есть социальные, политические предпосылки, настроения большинства украинцев. Россияне не могут организовать настоящий Майдан. Они просто хотят расшатать ситуацию в Украине", – сказал он.

Враг хочет спровоцировать конфликт

Владимир Фесенко отметил, что недавно Россия уже совершала несколько вбросов. В частности, о том, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Враг хотел поссорить военных и руководство страны, но его намерения провалились.

Ставка делается на то, чтобы рассорить борющихся против России украинцев. Враг не может победить нас на фронте, потому хочет создать конфликт внутри, ослабить нас. Поэтому они делают ставку именно на дестабилизацию и хаос,

– подчеркнул он.

По словам политолога, название "Майдан" возникло не просто так. Каждый год 21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы. На Майдане Незалежности будут собираться активисты, вспоминать Оранжевую революцию и Революцию достоинства.

"Россияне из-за своих агентов или сугубо информационно могут провоцировать конфликты. Они хотят настроить часть патриотического лагеря против власти. Могут быть новые вбросы, мы должны быть бдительными. Думаю, у людей хватит сознания, политической ответственности не поддаваться на такие провокации", – подчеркнул Фесенко.

Что известно о "Майдане-3"