"Майдан-3": в ГУР рассказали, как Россия планирует расшатать Украину и кто это курирует

В ГУР немного приоткрыли подробности российского плана, который должен дестабилизировать Украину. По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, россияне уже атакуют наше государство информационно.

На днях стало известно, что Россия готовит так называемый третий Майдан. Эти меры должны расколоть украинское общество изнутри, поскольку на фронте россиянам не удается продвинуться.

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О чем рассказал Юсов

Представитель ГУР объясняет: россияне "качают" не одну тему, а подходят достаточно комплексно.

Это параллельно усиление ряда конфликтных событий внутри страны. Это усиление внутренних разногласий с внедрением обычных российских и пропагандистских нарративов. Мы видим, что в последнее время российская пропаганда вновь уделяет очень много внимания, в частности, внутриукраинским политическим событиям,

– говорит он.

Это означает, что внутренние события в Украине важны для россиян и они не оставляют попыток хоть как-то повлиять на наше государство.

Кто за этим стоит

Обычно за реализацию наиболее масштабных экономическо-психологических операций против Украины отвечает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Впрочем, к пропагандистской "работе" возвращается и печально известный автор проекта "Новороссия" Владислав Сурков.

Что именно хотят сделать россияне

Оккупанты пытаются реализовать многочисленные ИПСО, причем адресуют их и украинской аудитории, и внешней. Информационно-психологические операции, ориентированные на внешнюю аудиторию, должны дискредитировать наше государство и ослабить проукраинскую коалицию в мире.

Какого эффекта от ИПСО, направленных на украинскую аудиторию, ждут россияне:

раскол общества;

деморализация к сопротивлению;

демотивация к сопротивлению российским захватчикам;

усиление и смещение акцентов на внутренние противоречия перед внешней агрессией.

Интересно, что российская пропаганда, спецслужбы Кремля и российский режим в целом стремились добиться этого еще до полномасштабного вторжения. Но это им не удалось, потому что мир сплотился против России, а главное – украинцы объединились в борьбе против захватчиков.

Что известно о "Майдане-3"

О том, что Россия хочет устроить в Украине "третий Майдан", сообщил Владимир Зеленский. Оккупанты хотели бы посеять хаос внутри Украины и в конце концов устранить президента. Эту информацию подтверждают разведка и партнеры.