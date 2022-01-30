Один из организаторов мероприятия, лидер политпартии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко рассказал, что украинцы собрались 30 января на Майдане, чтобы поблагодарить союзников за помощь.
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Акция благодарности партнерам в Киеве
Мы хотим, чтобы их власть и граждане понимали, что мы благодарны за помощь, которую они оказывают, и понимаем ее важность,
– отметил Гудыменко.
Он отметил, что вышедшие на улицы люди сделали это добровольно и с одной целью – выразить свою благодарность.
Десятки украинцев на Майдане Независимости развернули плакат с надписью #ThanksFriends. Они также вывесили много флагов стран, которые помогают Украине с вооружением: Великобритании, США, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции.
Речь идет о противотанковых комплексах Javelin и ракетах к ним, стрелковом оружии, противотанковых гранатометах NLAW, турецких ударных беспилотниках "Байрактар", переносном зенитно-ракетном комплексе "Стингер" и т.д.
На момент начала акции в центре Киева находилась, по меньшей мере, сотня человек. Большинство из них имели флаги разных иностранных государств, а также плакаты с надписями "спасибо" на разных языках.
Организаторы надеются, что граждане стран-союзников увидят эту акцию и будут поддерживать свою власть в попытке еще больше вооружить Украину.
Акция благодарности партнерам за поддержку: Фото Укринформа
Помощь Украине от других государств: основное
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что США предоставили Украине 200 миллионов долларов и летальное вооружение. Это самая большая помощь от американцев с 2014 года.
- Великобритания 18 января начала поставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что решение было принято на фоне "угрожающего поведения России"
- Минобороны Чехии заявляло о готовности предоставить Украине военную помощь. Чешское правительство 26 января одобрило поставки Украине 4 006 артиллерийских снарядов.
- Германия взамен и дальше полностью исключает поставки летального вооружения Украине. Мол, экспорт оружия в "кризисные регионы" невозможен.
Международная помощь Украине / Инфографика 24 канала
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