Один из организаторов мероприятия, лидер политпартии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко рассказал, что украинцы собрались 30 января на Майдане, чтобы поблагодарить союзников за помощь.

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Акция благодарности партнерам в Киеве

Мы хотим, чтобы их власть и граждане понимали, что мы благодарны за помощь, которую они оказывают, и понимаем ее важность,

– отметил Гудыменко.

Он отметил, что вышедшие на улицы люди сделали это добровольно и с одной целью – выразить свою благодарность.

Десятки украинцев на Майдане Независимости развернули плакат с надписью #ThanksFriends. Они также вывесили много флагов стран, которые помогают Украине с вооружением: Великобритании, США, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции.

Речь идет о противотанковых комплексах Javelin и ракетах к ним, стрелковом оружии, противотанковых гранатометах NLAW, турецких ударных беспилотниках "Байрактар", переносном зенитно-ракетном комплексе "Стингер" и т.д.

На момент начала акции в центре Киева находилась, по меньшей мере, сотня человек. Большинство из них имели флаги разных иностранных государств, а также плакаты с надписями "спасибо" на разных языках.

Организаторы надеются, что граждане стран-союзников увидят эту акцию и будут поддерживать свою власть в попытке еще больше вооружить Украину.

Акция благодарности партнерам за поддержку: Фото Укринформа

Помощь Украине от других государств: основное

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что США предоставили Украине 200 миллионов долларов и летальное вооружение. Это самая большая помощь от американцев с 2014 года.

Великобритания 18 января начала поставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что решение было принято на фоне "угрожающего поведения России"

Минобороны Чехии заявляло о готовности предоставить Украине военную помощь. Чешское правительство 26 января одобрило поставки Украине 4 006 артиллерийских снарядов.

Германия взамен и дальше полностью исключает поставки летального вооружения Украине. Мол, экспорт оружия в "кризисные регионы" невозможен.

Международная помощь Украине / Инфографика 24 канала

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