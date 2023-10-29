Однако различия между экс-президентом США и спикером Конгресса отличаются только в характере политиков. Подробнее о Майке Джонсоне 24 Каналу рассказал Юрий Рашкин – общественный и политический деятель из США.

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Контрастность Джонсона и Трампа

Недавно избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, вопреки опасениям, заявил, что Соединенные Штаты не будут прекращать поддержку Украины. В частности, он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы в войне выиграл Владимир Путин.

Майк Джонсон – очень интересный политик. Он такой "серый", неприметный, вежливый и приятный человек, который при этом говорит страшные, ужасные вещи,

– подчеркнул Юрий Рашкин.

В противоположность Дональду Трампу, который довольно резкий и всем своим видом показывает, что тон Республиканской партии – это хамство, Майк Джонсон является дружелюбным человеком. Хотя при этом политики могут даже говорить об одних и тех же вещах, но их подача существенно отличается.

"Джонсон вышел из очень консервативной среды – из Луизианы. Он евангелист, а в своих политико-экономических взглядах придерживается мнения, что каждый должен быть сам за себя", – рассказал Рашкин.

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Трампист, но подарок для демократов

У Джонсона довольно близкие отношения с Дональдом Трампом и разделяет большинство его взглядов.

Он является другом Трампа. Более того, он является одним из тех опасных людей, которые помогают, объясняют и работают вместе с Трампом. Фактически идет с ним "за руку". В этом смысле он опасен,

– заметил политик.

Однако сейчас он фактически станет лицом Республиканской партии и будет представлять ее интересы. Но и ответственность за него будут нести именно республиканцы.

"Это очень поможет демократам на выборах в следующем году. С точки зрения выборов – это крах, потому что теперь люди понимают, что для республиканцев главное. Майк Джонсон против абортов, а это то, что бьет по республиканцам гораздо больше, чем Украина и все остальное вместе взятое", – подчеркнул Рашкин.

Хотя Джонсон заявил, что, мол, каждый штат может принимать свои законы по поводу абортов, таким образом, несколько защищая себя. Однако, когда у женщин хотят забрать их право на собственное тело, это побуждает американцев к голосованию за тех, кто против такого запрета.

Для демократов – это подарок. Майк Джонсон – карикатура на всё плохое. Но до тех выборов еще предстоит дожить. Логика республиканцев такова: мы будем мешать президенту и демократам что-то делать, потому что за это нас и выбирают,

– заметил политик.

Такая логика Республиканской партии, к сожалению, часто срабатывает. Но вообще ситуация не является такой плохой, какой могла бы показаться. В первую очередь, решающим станут как раз выборы и позиция американцев. Если республиканцы лишатся своего большинства в Палате представителей, это сыграет на руку как американцам, так и украинцам.

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