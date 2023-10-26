В эфире 24 Канала политолог-международник Руслан Осипенко рассказал, как избрание нового спикера Конгресса повлияет на предоставление Соединенными Штатами Америки финансовой и военной поддержки Украине.
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Микрокризис в Конгрессе
Джонсон республиканец и поддерживает консервативную и реактивную часть трампистов. Однако, несмотря на это, он готов к диалогу.
Это уже позитив. Это точка сближения администрации президента Джо Байдена и нижней палаты,
– сказал политолог-международник.
22-дневный микрокризис в Конгрессе ослаблял США изнутри. К тому же внимание было сосредоточено на решении внутренних вопросов, а внешние оставались в стороне. К счастью, теперь США могут полноценно заниматься и внешними вопросами.
"Сейчас заработает Конгресс, и мы можем надеяться, что все-таки и администрация, и Конгресс договорятся о помощи Украине", – добавил Осипенко.
Какую пользу для Украины будет иметь избрание нового спикера в США: смотрите видео
Формула политического политеса
Как отметил политолог-международник, задержка денег Украины Джонсоном будет предметом обсуждения и борьбы в предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Джо Байденом.
"Спикер говорит, что он готов к компромиссу и диалогу, но это формула дипломатического политес. На самом деле будет много вопросов и много копий будет сломано перед тем как наша страна получит помощь", – подчеркнул Осипенко.
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- 3 октября 2023 впервые в истории страны сразу две партии США отправили в отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. Решение поддержали 216 человек.
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- Отметим, что в мае 2022 года Джонсон давил, что помощь Украине не должна преобладать над внутренними вопросами США.