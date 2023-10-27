Тень Трампа над Конгрессом: чего ждать от нового спикера Майка Джонсона

Украинские СМИ бьют тревогу: спикером Палаты представителей Конгресса стал трампист и противник помощи Украине. Действительно ли Майк Джонсон так опасен – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Остановить хаос в Конгрессе

В течение нескольких недель республиканские конгрессмены были настоящим посмешищем в глазах всей страны. Мало того, что они руками своих же соратников уволили с должности спикера Кевина Маккарти, который больше всего приложился к возвращению им большинства. Так еще слишком долго не были способны договориться о новом лидере, погружая Конгресс в хаос.

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Хуже всего, что эти события пришлись на самое неудачное время. Перед Конгрессом сейчас стоят три важных задачи, которые нужно выполнять немедленно.

Принятие бюджета на 2023/24 фискальный год, который должен был начаться с первого октября. Сейчас правительство работает только благодаря временному финансированию, которое рассчитано до 17 ноября.

на 2023/24 фискальный год, который должен был начаться с первого октября. Сейчас правительство работает только благодаря временному финансированию, которое рассчитано до 17 ноября. Продолжение помощи для Украины . Средства и оружие для Киева не только должны быть предусмотрены новым бюджетом, но и проголосованы по запросу Белого дома.

. Средства и оружие для Киева не только должны быть предусмотрены новым бюджетом, но и проголосованы по запросу Белого дома. Выделение помощи Израилю в ответ на террористические атаки ХАМАС. США – крупнейший союзник для израильтян, и они надеются, что помощь Вашингтона поможет укрепить их обороноспособность.

Наконец после трех недель внутренней борьбы, республиканцы остановились на кандидатуре Майка Джонсона – конгрессмена из штата Луизиана. Он стал четвертым номинантом на должность спикера после умеренных консерваторов Стива Скалиса и Тома Эммера, а также радикального популиста Джима Джордана. Именно последний ближе всего подобрался к креслу главы, но ему не хватило буквально нескольких голосов.

Почему выбрали Джонсона

Избрание Майка Джонсона стало довольно неожиданным. Он никогда не занимал высокие должности в комитетах Конгресса, не был признан партийным лидером, а конгрессменом стал относительно недавно – в 2017 году. Однако обстоятельства сложились в пользу именно такого политика, который мог бы стать компромиссной фигурой.

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В отличие от Маккарти, Скалиса или Джордана у Джонсона нет откровенных врагов, которые до последнего были против его назначения. К тому же все республиканцы понимали, что спикер должен быть назначен как можно быстрее, чтобы наконец-то навести порядок в Конгрессе.

Весомым фактором в пользу Джонсона стала поддержка бывшего президента Дональда Трампа. Будучи главным претендентом на победу в республиканских праймериз, Трамп сохраняет существенное влияние на свою партию, и одного его слова бывает достаточно, чтобы либо поднять вверх, либо уничтожить рядового политика.

Но репутация Джонсона помогла ему обрести симпатии 45-го президента. После выборов 2020 года он был одним из тех, кто активно продвигал идею незаконности победы Джо Байдена и даже призывал своих коллег выступать против утверждения результатов волеизъявления. Также Джонсон собирал подписи конгрессменов в поддержку судебного иска, преследовавшего цель блокирования итогов выборов.

Кроме того, новый спикер придерживается здоровой консервативной позиции по социальным, религиозным и экономическим вопросам. Как верный христианин, он выступает против "прогрессивных" инициатив демократов в вопросах семьи и брака. В экономической сфере Джонсон, как традиционный консерватор, предпочитает уменьшение роли государства в общественной жизни, уменьшение налогов и правительственные расходы.

Новый спикер и Украина

Однако больше всего нас интересует позиция спикера по отношению к Украине. В начале полномасштабной войны Джонсон остро осудил российское вторжение, заявив, что "нападение России представляет угрозу для безопасности всего западного мира". Впрочем, как отметили украинские СМИ после его назначения спикером, Джонсон голосовал против всех законов о выделении помощи Киеву. Он объяснял это тем, что правительство не имеет права тратить средства на войну в далекой Европе в то время, когда они нужны дома.

В мае 2022 года он говорил: "Мы не можем отдавать 40 миллиардов долларов другой стране без должного присмотра, когда на нашей границе царит хаос, американские матери не могут найти детские смеси, стоимость горючего просто заоблачна, а американские семьи поставлены на грань выживания".

Такая позиция является голым популизмом, ведь стоимость помощи для Украины – это капля в море по сравнению с тем, сколько правительство США тратит на внутренние нужды.

Например, в фискальном 2023 году расходы американского бюджета достигли 6,13 триллиона долларов, из которых Украине было предоставлено менее 100 миллиардов долларов (примерно 1,5%).

Поэтому Джонсон, понимая ответственность, предусмотренную новой должностью, уже заявил о готовности к переговорам о предоставлении Киеву нового пакета помощи, о котором просит Белый дом.

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В целом спикер Палаты представителей Конгресса имеет ощутимое влияние, однако он не может самостоятельно определять повестку дня законодательного органа. Если бы было иначе, тот же Кевин Маккарти просто избегал бы голосования о выражении ему недоверия.

Даже если бы у Джонсона было большое желание прекратить помощь для Украины, он не смог бы не считаться с двухпартийным большинством конгрессменов, активно поддерживающих расширение поддержки для Киева.

Так или иначе, избрание спикера является положительным сигналом, хотя бы потому, что Конгресс теперь снова сможет нормально работать. Подобно временам председательства Маккарти, решение по Украине, вероятно, будет также приниматься в рамках межпартийного компромисса, готовность к которому уже сигнализировал Майк Джонсон.