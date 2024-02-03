Без средств для Украины: спикер Конгресса США предлагает выделение 17 миллиардов Израилю

Спикер Палаты представителей США Джонсон на следующей неделе вынесет на голосование помощь Израилю на 17 миллиардов долларов. Он раскритиковал Сенат и назвал оппозиционность демократов по его инициативе – "неверной".

Майк Джонсон на следующей неделе вынесет на рассмотрение Конгресса инициативу о предоставлении Израилю 17,6 миллиарда долларов экстренного финансирования. Также он раскритиковал Сенат, который "месяцами за закрытыми дверями" дискутировал о бюджете без привлечения Палаты представителей.

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Джонсон и критика Сената

Как ожидается, в ближайшее время обнародуют текст законодательного акта о выделении помощи, в частности, нашему государству, но Джонсон подвергает процесс его принятия критике.

Вспомним, что президент Байден еще осенью 2023 года сделал запрос на дополнительное финансирование в размере 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля, гуманитарных целей и других вопросов, однако эта инициатива не была принята.

Сенат, похоже, готов наконец обнародовать текст своего дополнительного пакета после месяцев закрытых переговоров. Их руководство осознает, что не включив Палату представителей в свои переговоры, они лишили возможности быстрого рассмотрения любого законодательства,

– предупредил Джонсон.

В письме, направленном коллегам-республиканцам, Джонсон раскритиковал устранение республиканского большинства Палаты представителей от этих переговоров и утверждал, что они не движутся достаточно быстро, чтобы помочь Израилю в его войне против ХАМАС.

Что нужно знать о ситуации в США

Верховный Суд постановил, что установленный в Техасе на границе с Мексикой дополнительная колючая проволока, протяженностью в 48 километров, является незаконным и должна быть снесена. В этом Суде, как известно, большинство у республиканцев, и он должен решить вопрос участия Дональда Трампа в выборах президента.

Демонтаж поручили Пограничному патрулю – федеральной структуре, подчиненной Вашингтону. В ответ губернатор Техаса Грег Эбботт – кстати, представитель республиканцев – отказался выполнять распоряжение и сослался на право штата на самооборону, прописанное в Конституции.

Российская пропаганда наперегонки начала рассказывать об апокалиптическом начале новой гражданской войны в США. А некоторые прорицатели, вообще, радостно отчитываются о старте давно ожидаемой Третьей мировой, правда, выдавали за начало катаклизма старые кадры предыдущих "пограничных обострений".

Собственно, все это происходит на фоне дебатов вокруг предоставления помощи Украине, Израилю и Тайваню, которые должны идти в одном пакете в 106 миллиардов вместе со средствами на защиту границы. Когда будет решен этот вопрос – невозможно сказать точно.

В последнее время республиканцы активно требовали жестких изменений в пограничной и иммиграционной политике в обмен на поддержку выделения средств для Украины.