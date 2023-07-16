Майк Пенс – самый большой друг Украины среди кандидатов в президенты США

Среди кандидатов в президенты от республиканцев появился тот, кто активно критикует Байдена за промедление с помощью Украины. Как Майк Пенс уже сейчас приносит нам неоценимую пользу – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Полная противоположность Трампу

Казалось бы, невозможно найти двух столь разных по характеру людей, как Дональд Трамп и Майк Пенс. Первый – экстравагантный, импульсивный и непредсказуемый. Второй – сдержанный, умеренный, верный своим убеждениям. Однако, несмотря на очевидные отличия, эти двое четыре года возглавляли США как гармоничный дуэт президента и вице-президента.

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Все изменилось 6 января 2021 года, когда Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов. Обязанностью вице-президента является вынесение этого вопроса на итоговое голосование, но Трамп, не желая признавать свое поражение, призвал Пенса пойти вопреки конституционной традиции и отправить избирателей обратно в их штаты. Пенс не захотел принимать такое беспрецедентное решение, из-за чего бывший босс до сих пор беспощадного его критикует.

Впрочем, за 5 лет до описанных событий Трамп выбирал своего вице-президента вовсе не за личную преданность. По состоянию на 2016 год Майк Пенс был уже настоящей звездой Республиканской партии, действующим губернатором его родного штата Индиана с 12-летним опытом работы конгрессмена в Вашингтоне.

Благодаря последовательной консервативной позиции, он стал центральной фигурой для республиканских христианских кругов. Значительное влияние Пенса на традиционных избирателей должно стать залогом того, что непредсказуемый Трамп не откажется от заявленных им позиций. В конце концов эта комбинация и стала победной в 2016 году.

Неудивительно, что после разрыва с Трампом бывший вице-президент сам начал готовиться к гонке за пост главы государства. 5 июня 2023 года он официально подал документы на участие в выборах.

Важность украинской победы

Уже 29 июня Майк Пенс стал первым республиканским кандидатом в президенты, приехавшим в Украину. После возвращения в США он начал делать то, чем преимущественно пренебрегают Байден и демократы: объяснять избирателям, почему победа Украины отвечает интересам США

"Предоставление Украине вооружения для победы над российской агрессией является нашим национальным интересом. У меня нет сомнений, что в случае оккупации Украины россияне перейдут границу тех государств, в защиту которых будут вынуждены становиться американские солдаты", – сказал Пенс в комментарии для ABC News.

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Бывший вице-президент считает, что Байден до сих пор не объяснил американцам необходимость поддерживать Киев. В обращениях к собственной нации действующий президент предпочитает говорить о внутренних проблемах. А когда речь заходит об Украине, он изображает абстрактные картины борьбы демократии против авторитаризма.

По мнению Пенса, Белый дом намеренно придерживается такой риторики, чтобы не отпугнуть избирателей, которые скептически относятся к оказанию помощи Украине.

Однако основной упор критики Пенса приходится на промедление Вашингтона с передачей необходимых видов вооружения. По его мнению, такие действия приводят к продолжению длительности войны, что в свою очередь негативно сказывается на готовности стран Запада поддерживать Украину.

Пенс ставит политику Байдена по отношению к Украине в один ряд с другими геополитическими провалами предыдущих лет:

катастрофическим выходом из Афганистана;

бестолковым ядерным соглашением с Ираном;

слишком мягким подходом к угрозе из Китая.

Позиция вице-президента ярко отличается от позиции других кандидатов, которые либо пытаются вообще не упоминать тему внешней политики (как Рон Десантис), либо дают непонятные комментарии без объяснений (как Трамп с его "окончанием войны за 24 часа").

Пример Майка Пенса показывает, что Республиканскую партию нельзя однозначно изображать как враждебную в вопросе поддержки Украины. Напротив, опрос Reuters/Ipsos в конце июня показал рост симпатий ее избирателей относительно помощи Киеву до 57%.

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Согласно мнению аналитиков Института Рональда Рейгана, число поддержки в дальнейшем будет расти благодаря тому, что подобные Пенсу популярные политики будут объяснять избирателям, почему именно украинская победа так важна для Америки. К примеру, когда во время одного из опросов Института респондентам объяснили, что Украина успешно обороняется, наступает и уничтожает потенциал российской армии, процент сторонников поддержки вырос с 18% до 59%.

Решение Пенса сделать украинскую тему центром предвыборной программы является не только смелым, но и разумным. Этим он создает себе информационный плацдарм для того, чтобы не потеряться в разношерстном поле республиканских праймериз. И хотя по состоянию на июль 2023 года он занимает только третье место в рейтингах, сильно проигрывая Трампу и Десантису, за грядущий год многое может измениться.

Без сомнения, украинцы будут надеяться, что эти изменения будут в пользу нашего друга Майка Пенса.