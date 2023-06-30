Пенс, баллотирующийся в президенты США, посетил Украину: о чем говорили с Зеленским

В Украину 29 июня прибыл Майк Пенс. Он не только посетил Бучу, Ирпень и Мощун, но встретился с главой государства Владимиром Зеленским.

Отметим, что Майк Пенс – бывший вице-президент США и конкурент Дональда Трампа. Прибыл он в Украину с неожиданным визитом. Интересно, что он стал первым республиканским кандидатом в президенты, встретившимся с Владимиром Зеленским во время предвыборной кампании.

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Пенс поддерживает Украину

По его словам, перед США ответственна миссия. Вашингтон играет ведущую роль в противостоянии против войны, развязанной Москвой.

Я верю, что Америка – лидер свободного мира. Но приезд сюда (в Украину – 24 Канал) как частного лица – возможность собственными глазами увидеть героизм украинских солдат, которые держат оборону в этих лесах,

– заявил Пенс.

Его поездка в Украину лишь укрепила решительность Пенса. Он продолжит призывать решительно поддерживать наше государство как Соединенными Штатами, так и союзниками.

Пенс посетил Бучу, Ирпень и Мощун, которые были под российской оккупацией. Местным жителям эксвицепрезидент сказал, что "американский народ молится вместе с вами". Его в области сопровождала делегация во главе с начальником Киевской ОВА Русланом Кравченко.

Майк Пенс посетил освобожденную из-под оккупации Киевскую область / Киевская ОВА

"Благодарен Майку Пенсу за личный визит и однозначную поддержку Украины, которую он публично транслирует с первых дней полномасштабного вторжения России. Сегодняшняя встреча является важным свидетельством нашего единства и решительности в борьбе с военной агрессией России", – подчеркнул Кравченко.

Зеленский поблагодарил за визит

Пенс во время встречи с Зеленским заявил, что "его решимость поддерживать Украину сильна как никогда". Глава государства отметил, что поддержка США для борьбы нашего народа за свободу "жизненно важна".

Пенс встретился с Зеленским: смотрите видео

Во время встречи Пенс и Зеленский обсудили оборону, взаимодействие между украинцами и американцами. Также разговор касался сотрудничества в области безопасности и важности "решительности и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО".

Отметим, что Майк Пенс заявил, что будет баллотироваться в президенты США. Соответствующее заявление он сделал в июне. Бороться за возможность возглавить страну он будет от Республиканской партии в 2024 году.