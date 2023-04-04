Будущее России зависит от хода войны, – экс-глава Госдепа США Помпео

Экс-глава Госдепа США Майк Помпео посетил Киев. Он заявил, что будущее России зависит от хода войны в Украине.

Во время визита в Киев Помпео встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Наш глава государства пригласил американский бизнес активно инвестировать в Украину.

Обратите внимание Помпео посетил раненых украинских бойцов в киевском госпитале: фото

Будущее России зависит от хода войны

На вопрос, каким Помпео видит будущее послевоенной России, он ответил, что оно зависит от войны в Украине.

Будущее зависит от хода войны. Но в конце концов, решит то, как мы этого (завершения войны) достигнем,

– отметил бывший глава Госдепа США.

Он подчеркнул, что после окончания войны необходимо будет найти архитектуру безопасности, которая защитит мир, чтобы подобное никогда не произошло снова.

"И при правильном решении россияне наведут порядок в своей стране. Я считаю это абсолютно реальным", – добавил Помпео.

Что известно о визите Помпео в Украину

Владимир Зеленский во время встречи с Помпео обсудил ряд актуальных вопросов, в частности, движение Украины в НАТО, важность дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

Также Зеленский отметил деятельность американских благотворительных организаций, представители которых присутствовали на встрече.

Президент подчеркнул, что такие визиты, встречи, являются мощным сигналом поддержки украинцев в нашей борьбе за свободу и демократию.

"Соединенные Штаты рядом с нами и вместе с нами борются за общие цели. Мы чувствуем двухпартийную поддержку, поддержку со стороны Белого дома. Всесторонняя американская поддержка для нас очень важна", – прокомментировал визит Помпео Зеленский.



Зеленский встретился с Помпео / фото Офиса Президента

Прошлый визит Помпео в Украину

Напомним, что в 2020 году Помпео провел встречу с украинскими защитниками, которые, после полученных на Донбассе ранений, находились в больницах. Участник боевых действий подарил Майку Помпео свою боевую нашивку. Эту информацию бывший глава Госдепа США обнародовал в своем твитере.

Тогда в миссии Украины при НАТО отметили, что были потрясены постом Помпео и высоко ценят поддержку со стороны Соединенных Штатов.