Під час свого візиту до Києва Помпео зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Наш глава держави запросив американський бізнес активно інвестувати в Україну.

Зверніть увагу Помпео відвідав поранених українських бійців у київському шпиталі: фото

Майбутнє Росії залежить від перебігу війни

На питання, яким Помпео бачить майбутнє післявоєнної Росії, він відповів, що воно залежить від перебігу війни в Україні.

Майбутнє залежить від перебігу війни. Але врешті-решт, вирішить те, як ми цього (завершення війни) досягнемо,

– зазначив колишній очільник Держдепу США.

Він наголосив, що після закінчення війни необхідно буде знайти безпекову архітектуру, яка захистить світ, щоб подібне ніколи не сталося знову.

"І за правильного рішення росіяни дадуть лад у своїй країні. Я вважаю це абсолютно реальним", – додав Помпео.

Що відомо про візит Помпео до України

Володимир Зеленський під час зустрічі з Помпео обговорив низку актуальних питань, зокрема рух України в НАТО, важливість подальшого посилення санкційного тиску на Росію.

Також Зеленський відзначив діяльність американських благодійних організацій, представники яких були присутні на зустрічі.

Президент наголосив, що такі візити, зустрічі є потужним сигналом підтримки українців у нашій боротьбі за свободу та демократію.

"Сполучені Штати поруч з нами, і разом з нами борються за спільні цілі. Ми відчуваємо двопартійну підтримку, підтримку з боку Білого дому. Всебічна американська підтримка для нас дуже важлива", – прокоментував візит Помпео Зеленський.



Зеленський зустрівся з Помпео / фото Офісу Президента

Минулий візит Помпео до України

Нагадаємо, що у 2020 році Помпео провів зустріч з українськими оборонцями, які після отриманих на Донбасі поранень, перебували у лікарнях. Учасник бойових дій подарував Майку Помпео свою бойову нашивку. Цю інформацію колишній очільник Держдепу США оприлюднив у своєму твітері.

Тоді у місії України при НАТО зазначили, що були зворушені постом Помпео та високо цінують підтримку зі сторони Сполучених Штатів.