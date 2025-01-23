Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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С чем связаны чистки в Совете нацбезопасности США

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз отметил, что проверка десятков сотрудников Белого дома имеет целью обеспечить приверженность сотрудников программе президента Дональда Трампа "Америка прежде всего". В частности, говорится о защите национальной безопасности и эффективном использовании средств американских налогоплательщиков.

С 12:01 понедельника проводятся проверки персонала, и решения принимаются на основе оценок,

– отметил Хьюз.

По информации издания, в среду, 22 января, начальник штаба Волца Брайан МакКормак имел короткий телефонный разговор, во время которого сообщил ряду должностных лиц, что они должны немедленно покинуть здание.

Также они получили указание возвращаться только по запросу их руководителей, которых назначает администрация Трампа.

"Пока проверка продолжается, на основании прецедента, созданного администрацией Байдена, вам приказано оставаться на связи и появляться в офис только по запросу руководства СНБ", – заявил МакКормак.

Решение Майка Волца стало настолько неожиданным, что некоторые сотрудники не смогли покинуть Белый дом, поскольку их пропуска были деактивированы. В итоге Секретной службе пришлось вручную открывать ворота, чтобы они могли выйти.

Бывший чиновник отметил, что массовое увольнение работников в переходный период может осложнить работу новой команды по национальной безопасности, особенно в решении ключевых вопросов.

В издании отметили, что десятки отправленных чиновников были сотрудниками различных ведомств, включая ЦРУ, Агентством национальной безопасности, Госдепартаментом и Пентагоном.