Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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З чим пов'язані чистки в Раді нацбезпеки США

Представник Ради національної безпеки Брайан Г’юз зазначив, що перевірка десятків співробітників Білого дому має на меті забезпечити прихильність співробітників програмі президента Дональда Трампа "Америка перш за все". Зокрема, мовиться про захист національної безпеки та ефективне використання коштів американських платників податків.

З 12:01 понеділка проводять перевірки персоналу, і рішення ухвалюють на основі оцінок,

– зазначив Г’юз.

За інформацією видання, у середу, 22 січня, начальник штабу Волца Брайан МакКормак мав коротку телефонну розмову, під час якої повідомив низці посадовців, що вони повинні негайно покинути будівлю.

Також вони отримали вказівку повертатися лише за запитом їхніх керівників, яких призначає адміністрація Трампа.

"Поки перевірка триває, на підставі прецеденту, створеного адміністрацією Байдена, вам наказано залишатися на зв’язку і з’являтися в офіс тільки за запитом керівництва РНБ", – заявив МакКормак.

Рішення Майка Волца стало настільки несподіваним, що деякі співробітники не змогли залишити Білий дім, оскільки їхні перепустки були деактивовані. У підсумку Секретній службі довелося вручну відчиняти ворота, щоб вони могли вийти.

Колишній чиновник зауважив, що масове звільнення працівників у перехідний період може ускладнити роботу нової команди з національної безпеки, особливо у розв'язанні ключових питань.

У виданні зазначили, що десятки відправлених посадовців були співробітниками різних відомств, включно з ЦРУ, Агентством національної безпеки, Держдепартаментом і Пентагоном.