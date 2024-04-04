В ЦРУ подтвердили гибель сына чиновницы Глосс, воевавшего против Украины

На войне против Украины 4 апреля 2024 года погиб Майкл Глосс, сын высокопоставленного чиновника ЦРУ Джулиан Галлины Глосс. В американском ведомстве подтвердили смерть парня.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя ЦРУ, передает 24 Канал. Американцу был 21 год.

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Что известно о Майкле Глоссе

В сообщении говорится, что Галлина и ее семья "пережили невероятную личную трагедию весной 2024 года, когда ее сын Майкл Глосс, который имел проблемы с психическим здоровьем, погиб, участвуя в конфликте в Украине".

ЦРУ считает смерть Майкла частным семейным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности. Вся семья ЦРУ глубоко скорбит из-за их потери,

– отметил представитель.

К слову, мать Майкла, Джулиан Галлина Глосс, – опытная разведчица, заместитель директора ЦРУ по цифровым инновациям. Более 30 лет она работала в сфере разведки и служила в ВМС США.

Отец погибшего, Ларри Глосс, – ветеран войны в Ираке, который занимается разработкой программного обеспечения для армии США и НАТО.

В некрологе парня говорится о его "обостренном чувстве справедливости" и желании, чтобы мир "был лучшим местом для мира и гармонии с природой".

В 2023 году Майкл оставил учебу в колледже и отправился в путешествие по миру. Летом он оказался в России, а осенью – в московском центре вербовки среди других иностранцев. Американца записали в 137-й рязанский полк воздушно-десантных оккупационных войск.