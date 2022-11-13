Оккупанты хвастаются "захватом" Майорска: что на это говорят в ВСУ
13 ноября 2022 , 20:31Читати новину українською
Источник:"Суспільне"
Россияне заявили, что захватили Майорск в Донецкой области. В ВСУ прокомментировали, что происходит в этом населенном пункте.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявление оккупантов о том, что они захватили поселок Майорск.
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Что сейчас происходит в Майорске
13 ноября минобороны России заявило, что на Донецком направлении их силами "освобожден" поселок Майорск. В то же время Череватый сказал, что россияне не захватили населенный пункт – сейчас там продолжаются бои.
На этом направлении продолжаются бои,
– сказал Череватый.
Освобождение Макеевки и обстрелы оккупантов: какова ситуация на Донбассе
- По информации Генерального штаба ВС Украины, по состоянию на вечер 13 ноября россияне сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. В частности, оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- В Донецкой области в течение ночи россияне били по линии фронта и по городам в относительном тылу. В частности, обстреливали Дружковку, Святогорск, Богоявленку, Угледар, Павловку, Авдеевку, Майорск, Торское и Заречное.
- В Луганской области россияне обстреляли на Купянском и Лиманском направлениях Белогоровку, Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Макеевку и Площанку.
- 13 ноября ВСУ восстановили контроль над Макеевкой, что в Сватовском районе Луганской области.
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