В Киеве открыли еще 5 ресторанов McDonald's

McDonald's возобновляет работу своих заведений по Украине. Начала компания с запуска заведений в столице, где открыла еще пять ресторанов.

Как обещали в компании, рестораны McDonald's в Украине открываются поэтапно. Так что и в столице начинают работать закрытые в начале вторжения рестораны.

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Где возобновили работу новые рестораны McDonald's

С 13 октября рестораны McDonald's заработали по следующим адресам:

проспект Степана Бандеры, 12-я (станция метро Почайная),

ул. Оноре де Бальзака, 2-я (ТРЦ Глобал),

ул. Миколайчука, 16,

пл. Героев Бреста, 5,

ул. Архитектора Вербицкого, 1 (ТРЦ New Way).

Всего заведений McDonald's в Киеве, где можно полакомиться свеженьким бургером, на сегодня открыто 20. А следующим городом возобновления работы анонсировали Львов.

Возобновление работы McDonald's: что известно

20 сентября в Киеве начали работу первые заведения McDonald's. Сначала они работали только в формате доставки.

Впоследствии в столице начали открывать все новые заведения питания компании. В предыдущий раз анонсировали начало работы 9 октября.

Отметим, что после возобновления работы McDonald's заметно выросли цены почти на все позиции. Так, до 24 февраля гамбургер стоил 28 гривен, а сейчас – 49 гривен, а чизбургер подорожал с 32 до 57 гривен.

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