Удар по оккупантам в Макеевке: военный ВСУ высмеял "отмазку" минобороны России с телефонами
В минобороны России пытаются оправдаться и перекинуть вину на самых мобилизованных, которые были в знаменитом ПТУ в Макеевке. Те рассказывают, что все произошло из-за телефонов, которые ВСУ смогли запеленговать.
Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, в ВСУ сообщали об около 400 уничтоженных оккупантов. Такое количество жертв поражает, однако до этого был похожий эпизод в Херсонской области. Там удалось ликвидировать около 500 захватчиков.
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Это действительно хорошая тенденция. А в России пусть себе ищут всякие "отмазки". Главная причина, почему все произошло – это то, что оккупанты находились на территории Украины.
Очевидно, что все случилось не из-за телефонов
Как подчеркнул Сазонов, понятно, что обстрел места расположения оккупантов случился не из-за того, что многие пользовались телефонами.
Хотя в России будут настаивать на этой версии, ведь они имеют закон о статусе военнослужащего, где запрещено использовать смартфоны. Так семьи оккупантов могут даже остаться без "белых Лад".
Очевидно, что все случилось не из-за телефонов. Но они будут настаивать на этой версии внутри страны. Понятно, что все работает по-другому. Не исключено, что наши били не по расположению, а по боеприпасах, которые были в подвале. Раз уж оккупанты решили сделать такой "бутерброд" из живой силы… Ну, это их решение,
– отметил Сазонов.
Он убежден, что большинство уничтоженных в ПТУ оккупантов спишут на пропавших без вести. Тогда не нужно будет платить большую компенсацию. И все это дело будет тянуться к бесконечности.
Сазонов высмеял "отмазку" оккупантов насчет удара в Макеевке: смотрите видео
Удар по Макеевке: главное
- В новогоднюю ночь ВСУ громко поздравили оккупантов с праздником. Они нанесли удар по ПТУ в Макеевке, где было много личного состава и техники захватчиков.
- В России даже подтвердили гибель личного состава. Но, как обычно, занизили цифры. Они утверждают, что там всего 89 жертв.
- Некоторые россияне не сильно переживают из-за взрыва в Макеевке. Там даже звучали мысли, что ничего страшного не произошло, потому что, как им известно, "бабы еще нарожают".