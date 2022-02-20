Макрон 20 февраля планирует переговорить еще с Байденом и Шольцем
Источник:BFM TV
Эммануэль Макрон 20 февраля провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Далее он планирует позвонить еще и Джо Байдену и Олафу Шульцу.
Макрон активно звонит мировым лидерам
Позвонить партнерам политик планирует 20 февраля. Разговоры состоятся в ближайшие несколько часов.
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С кем хочет поговорить президент Франции:
- американским президентом Джо Байденом,
- канцлером Германии Олафом Шольцем,
- премьер-министром Италии Марио Драги,
- другими партнерами.
Заметим, в последний раз Макрон говорил с Байденом 15 февраля – после заявления России о якобы отводе войск.
Что этому предшествовало
В Париже разговор Макрона с Путиным назвали "последним возможным и необходимым усилием, чтобы избежать большой войны в Украине". Политики договорились о встрече Трехсторонней контактной группы на вечер 20 февраля.
Кроме того, стороны пришли к согласию относительно возобновления переговоров в нормандском формате на основе последних предложений Украины. Также Макрон и Путин договорились о встрече министров иностранных дел на следующей неделе.
Интересно, что разговор президентов длился почти 2 часа.
После этого французский лидер позвонил Владимиру Зеленскому. Кстати, уже второй раз за последние 24 часа. Оба разговора глав государств касались ситуации на Востоке Украины.
К теме смотрите видео со встречи Зеленского и Макрона: