"Я не изменил свой номер": Макрон назвал условие, при котором готов на диалог с Путиным

Эммануэль Макрон после провальных переговоров с Виктором Орбаном о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС решил еще раз наступать на любимые грабли. Он назвал условие для возобновления диалога с Владимиром Путиным.

Так, французский лидер отметил, что готов вести диалог с президентом России. По мнению Эммануэля Макрона, для этого Владимир Путин должен продемонстрировать желание построить крепкий мир. Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания лидеров стран-членов ЕС, передает 24 Канал.

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Макрон все еще готов к диалогу с Путиным

Я не начал войну в одностороннем порядке, в нарушение договоров, на которые я согласился. И не Франция решила совершить военные преступления на севере Украины, сделав дискуссии практически невозможными. Ну мы должны быть серьезными, поэтому у меня очень простая позиция. Я не изменил свой номер,

– заявил Макрон.

Своими словами он намекнул на то, что ожидает от Владимира Путина телефонный звонок. Но сам российский президент мало заинтересован в любых договоренностях. Он все еще считает, что сможет одолеть Украину на поле боя.

Эммануэль Макрон не остановился. Он отметил, что готов общаться с Путиным, если он покажет, что хочет диалог, результатами которого станет построение крепкого мира. Или у него будут более серьезные предложения к лидеру Франции.

Если у президента Путина есть готовность к диалогу и серьезные предложения по продвижению вперед и выходу из конфликта и построению крепкого мира, то есть уважающего международное право, а значит, украинские интересы и суверенитет, я приму звонок,

– заявил президент Франции.

Накануне Владимир Зеленский общался с латиноамериканскими журналистами. Им он объяснил, что российскому президенту мир в Украине не нужен.

О переговорах не может идти речи

Глава государства подчеркнул, что в случае если две стороны стремятся решить определенную проблему, следует понимать, что это необходимо всем. Владимир Зеленский отметил, что Украина хочет окончить войну. В то же время Владимиру Путину мир в нашей стране не нужен. Кроме того, президент Украины отметил, что пока не представляет переговоров с российским диктатором.

Как я могу договариваться с Путиным? Как я могу договариваться с ним о людях, которые находятся в каких-то городках – поселках, которые оккупировали. И тут садятся два человека или две команды и говорят: пусть они твои. Кто мы такие, чтобы решать, где человеку жить, кем быть, на каком языке говорить, какой флаг уважать?

– подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что согласно Конституции Украины, он должен защищать права и свободы людей. Также он должен помочь освободить их от российских захватчиков.