Так, французький лідер зауважив, що готовий вести діалог з президентом Росії. На думку Еммануеля Макрона, для цього Владімір Путін повинен продемонструвати бажання побудувати міцний мир. Це він сказав на пресконференції після засідання лідерів країн-членів ЄС, передає 24 Канал.

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Макрон усе ще готовий до діалогу з Путіним

Я не почав війну в односторонньому порядку, порушуючи договори, на які я погодився. І не Франція вирішила вчинити воєнні злочини на півночі України, зробивши дискусії практично неможливими. Ну, ми повинні бути серйозними, тому у мене дуже проста позиція. Я не змінив свій номер,

– заявив Макрон.

Своїми словами він натякнув на те, що очікує від Владіміра Путіна телефонний дзвінок. Але сам російський президент мало зацікавлений у будь-яких домовленостях. Він усе ще вважає, що зможе здолати Україну на полі бою.

Еммануель Макрон не зупинився. Він зазначив, що готовий спілкуватися з Путіним, якщо він покаже, що хоче діалог, результатами якого стануть побудова міцного миру. Або ж у нього будуть серйозніші пропозиції до лідера Франції.

Якщо у президента Путіна є готовність до діалогу та серйозні пропозиції щодо просування вперед і виходу з конфлікту та побудови міцного миру, тобто такого, який поважатиме міжнародне право, а отже, українські інтереси та суверенітет, я прийму дзвінок,

– заявив президент Франції.

Напередодні Володимир Зеленський спілкувався з латиноамериканськими журналістами. Їм він пояснив, що російському президентові мир в Україні не потрібен.

Про перемови не може йти мови

Глава держави наголосив, що у випадку, якщо дві сторони прагнуть розв'язати певну проблему, слід розуміти, що це необхідно всім. Володимир Зеленський зазначив, що Україна хоче закінчити війну. Водночас Владіміру Путіну мир у нашій країні не потрібний. Крім того, президент України зазначив, що наразі не уявляє переговорів з російським диктатором.

Як я можу домовлятися з Путіним? Як я можу домовлятися з ним про людей, які перебувають в якихось містечках – селищах, які окупували. І тут сідають двоє людей чи дві команди і кажуть: хай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати?

– наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що згідно з Конституцією України, він повинен захищати права та свободи людей. Також він має допомогти звільнити їх від російських загарбників.