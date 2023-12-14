Нова риторика Путіна стосувалася "демілітаризації та денацифікації" в Україні. Опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський розповів 24 Каналу, що цікавого було у заявах диктатора.

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Що важливого сказав Путін

Більшість людей на "прямій лінії" запитували Владіміра Путіна про так звану "СВО" – її закінчення, мобілізацію, відсутність пільг для військових тощо. Однак диктатор майстерно забивав усім баки, не відповідаючи на запитання прямо.

"Він раз за разом повторює, що його цілі (в "СВО" – 24 Канал) не змінюються: "денацифікація та демілітаризація України", а фактично – позбавлення національної ідентичності та руйнація. Але Путін – людина, яка призначає "перемогу" на тому місці, де перебуває, а росіяни йому це дозволяють", – зазначив Тимур Олевський.

Так, Владімір Путін може хоч завтра розповісти, що Росія "перемогла" у війні, навівши як причину будь-яку нісенітницю. А російське суспільство – прийме це як правду.

Путін промовив дуже важливу річ, можливо, вперше. Розповів, на що він готовий в контексті "демілітаризації" та "денацифікації", а саме – прийняття певних законодавчих актів. А вони можуть бути доволі символічними. Це зовсім не те, про що говорили на початку 2022 року, коли він обіцяв дійти до Львова,

– зауважив журналіст.

Коли Путін на початках великої війни говорив про денацифікацію, мав на увазі фізичне знищення українців. Зараз же його, начебто, влаштовує затвердження формальних законів.

Не малоймовірно свідчить про те, що диктатор відмовився від своєї цілі, зважаючи на регулярні обстріли України та активність боїв на фронті. Однак для самого Путіна така заява є величезним кроком, якщо не стрибком, назад.

Путін може готувати підґрунтя для перемовин

Однак російський президент говорив не лише про денацифікацію. Згадав він і про демобілізацію України.

Він сказав, що мовиться про "згоду про зменшення кількості озброєння". Це вже не про повністю роззброєну українську армію. Це вже означає, що він готовий з кимось сідати за стіл і обговорювати, буде чи не буде Україна виготовляти до ракети, які долетять до Москви. Це вже геть інша позиція,

– наголосив Олевський.

Словам Путіна, звісно, не варто довіряти. Однак варто радше звернути увагу на те, як змінюється риторика з кожним новим місяцем війни проти України.

"Думаю, що для нього умовні ракети, що долетять до Москви, є важливим питанням. Бо Путін – це така людина, яка зупиниться і перестане обстрілювати Київ, коли прилетить по Москві. Інакше він не зрозуміє. А коли це станеться, можливо, він буде готовий почати перемовини", – заявив журналіст.

Усі інші заяви диктатора на "прямій лінії" не були особливо цікавими чи новини.

Так, коли його запитували про мобілізацію та її подальше проведення, Путін заявив, що зараз, мовляв, для цього немає потреби. Однак чомусь не пояснив, що потреби немає, тому, що проводять приховану мобілізацію та виловлюють мігрантів й навіть ромів.

"Пряма лінія" з Путіним: основні тези