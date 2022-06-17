Макрон готов снова поехать к Путину – но ожидает каких-то "жестов" с его стороны
Источник:TF1
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может поехать в Россию. Однако для этого нужны жесты со стороны президента страны-агрессорки Владимира Путина.
Макрон отметил, что будет продолжать звонить по телефону Путину. Однако эти звонки он будет совершать с ведома президента Владимира Зеленского.
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Макрон поедет в Россию при определенных условиях
Президент Франции рассказал, что кто-то не понимает, почему он звонит по телефону Путину. Однако Макрон считает, что именно в этом его роль. В то же время, он отметил, что не поедет в Россию просто так.
Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это будет иметь пользу,
– заявил Макрон.
Он отметил, что упомянутые предпосылки пока не выполнили. Президент Франции будет продолжать общаться с Путиным по поводу гуманитарных вопросов, в частности заключенных и продовольственной безопасности.
"Поэтому я ничего не исключаю, но буду делать это прозрачно для украинского президента", – добавил Макрон.
По его словам, из-за контакта с Путиным его отношения с Зеленским не изменились.
"Я не думаю, что мы можем сказать, что наши отношения стали холоднее. Франция придерживается такой же позиции. Я был прозрачным относительно своего диалога с Путиным и иногда делал это по просьбе президента Зеленского", – отметил президент Франции.
Он добавил, что был первым лидером, принявшим Зеленского между двумя турами президентских выборов в 2019 году. Нередко Макрон звонил российскому президенту именно по просьбе Киева, однако чаще – по собственной инициативе.
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Звонки Путину и попытки "сохранить ему лицо": за что критикуют Макрона
- Зеленский рассказал, что Макрон предлагал Украине пойти на территориальные уступки, чтобы "сохранить лицо Путина". Однако, по словам президента, наше государство не уступит территории, чтобы что-то кому-то сохранить.
- Также президент Франции призвал не унижать Россию, чтобы после войны она выбралась из изоляции.
- Многие европейские политики откровенно критикуют позицию Макрона. В частности, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий предложил тем, кто хочет сохранить лицо Путина, отдать свои территории.
- В свою очередь глава комиссии иностранных дел Эстонии Марко Михкельсон сказал, что звонки Путину – это путь к новой агрессии.
- Кроме этого, бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что разговоры с Путиным – это "звонки к террористу".
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