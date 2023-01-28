Макрон снова лоббирует переговоры и назвал цель разговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон снова выступил за диалог со страной-агрессором. Мол, разговоры с диктатором Путиным помогут остановить начатую войну.

Во время брифинга в Париже французский лидер напомнил, что его неоднократно критиковали за позицию по поводу разговоров с Путиным. Однако он все еще желает продолжать переговоры с Москвой.

Внимание Снова за старое: Макрон еще раз заговорил о необходимости диалога с Путиным

Войну России в Украине Макрон назвал империалистической. В то же время считает, если весь мир закроет глаза и прекратит диалог с Кремлем, тогда некому будет защитить международный порядок.

Меня упрекали за то, что я часто разговариваю с Путиным. Однако я и дальше буду продолжать разговаривать с Россией. Кто сможет защитить возможность свободного и стабильного международного порядка, если мы все закроем глаза на империалистическую войну?

– сказал Макрон.

Лидер Франции также призвал Китай осудить Россию за вторжение в Украину.

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