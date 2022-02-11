Макрон хочет получить баллы на выборах, – политолог о "финляндизации" Украины

С визитом Эммануэля Макрона в Москву и Киев распространились разговоры о так называемой финляндизации Украины. Эта мысль идет от французского президента.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Константин Батозский. По его мнению, причина в президентских выборах во Франции.

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"У него (Макрона – 24 канал) выборы через несколько месяцев (в апреле 2022 года – 24 канал). Он хочет получить политические баллы", – подчеркнул политолог.

Батозский: никто не может заставить Украину

Батозский отметил, что нельзя получить баллы на выборах через Украину. "Мы не то государство, которое можно быстренько использовать, чтобы получить политические баллы и умыть руки", – добавил он.

В современных условиях никто не может заставить к такому поведению, чтобы Украина согласилась на "финляндизацию". Это автоматически будет означать, что мы согласны с распределением мира на сферы влияния, то есть что мы добровольно возвращаемся во времена холодной войны. Константин Батозский Политолог

По словам политолога, очень хотелось бы, чтобы украинская сторона прежде всего публично дала ответ на вопрос о "финляндизации". Аргументы о том, что Украина ни в коем случае не пойдет на подобный шаг должны повторить публично.

Что такое "финляндизация"

"Финляндизация" – это принуждение ориентироваться на интересы соседнего более могущественного государства. "Финляндизация" – это принуждение ориентироваться на интересы соседнего более могущественного государства. Название происходит от характера отношений между Финляндией и СССР после Второй мировой войны.

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