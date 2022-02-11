Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Костянтин Батозський. На його думку, причина у президентських виборах у Франції.

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"У нього (Макрона – 24 канал) вибори через кілька місяців (у квітні 2022 року – 24 канал). Він хоче здобути політичних балів", – наголосив політолог.

Батозський: Ніхто не може примусити Україну

Батозський зауважив, що не можна здобути балів на виборах через Україну. "Ми не та держава, яку можна швиденько використати, щоб здобути політичні бали й умити руки", – додав він.

У сучасних умовах ніхто не може змусити до такої поведінки, щоб Україна погодилась на "фінляндизацію". Це автоматично означатиме, що ми згодні з розподілом світу на сфери впливу, тобто що ми добровільно повертаємось у часи холодної війни. Костянтин Батозський Політолог

За словами політолога, дуже хотілося б, щоб українська сторона насамперед публічно дала відповідь на питання про "фінляндизацію". Аргументи про те, що Україна у жодному разі не піде на подібний крок мають повторити публічно.

Що таке "фінляндизація" "Фінляндизація" – це примушення орієнтуватися на інтереси сусідньої більш могутньої держави. "Фінляндизація" – це примушення орієнтуватися на інтереси сусідньої більш могутньої держави. Назва походить від характеру відносин між Фінляндією та СРСР після Другої світової війни.

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