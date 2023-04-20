Сначала победа, а потом мир – Давидюк о переговорном плане Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон решил урегулировать вопросы войны России против Украины и посадить обе страны за стол переговоров. В этом ему вызвался помогать Китай.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, любая война начинается с политической цели.

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Что задумал Макрон

Николай Давыдюк сообщил, что Макрон использует старое, примитивное, колониальное мышление. Он пытается принести мир благодаря Китаю, хотя неизвестно, как этот "факел мира" китайское правление должно донести до Украины.

Все идеи Макрона похожи больше на изысканную французскую кухню в отсутствие ингредиентов. Он рассказывает очень красиво, но ничего из этого нереально: Украина не будет ложиться под Китай, Россию, Францию,

– убежден он.

Политолог подчеркнул, что Украина борется за свою независимость, потому что эта война имеет цель нас уничтожить.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин действует согласно трактовкам военного теоретика Карла фон Клаузевица. Он говорил о том, что война – это продолжение политики, поэтому начало войны на самом деле имеет политическое значение.

"Когда Путин на нас нападал, в основе была политическая идея уничтожить и покорить Украину", – объяснил Давидюк.

По его словам, пока не исчезнет политический мотив, война не завершится. Пауза же берется в интересах одной из сторон только ради того, чтобы подкрепить силы и реализовать в будущем поставленные политические цели.

Почему Украине нужна победа, а не мир

Николай Давыдюк отметил, что Макрон пытается убедить нас в том, что желание Путина нас завоевывать – это мир.

Макрон решает свои антиамериканские вопросы за наш счет, но это не значит, что мы за это шоу масок должны платить,

– убежден политолог.

По его словам, у Украины тоже есть мотив – уничтожить Москву, потому что мы хотим честной мести: уничтожение российского политического режима.

Николай Давидюк рассказал, что мы уже имеем успехи в войне, потому что смогли отсрочить следующие атаки России на 300 лет, отбросить развитие военной промышленности врага на 50 – 70 лет и избавиться от спецназовцев на 20 – 30 лет вперед.

"Поляки поняли простую вещь: если построить армию не слабее, чем в России, то Россия нападать не будет, а если даже будет слабее вдвое, тогда они понимают, что Россия не нападет", – сообщил он.

Если посеять страх, то у России не будет сил продолжать борьбу.

Сначала победа, а потом мы сами мир одержим!

– заметил Николай Давидюк.

Мир посредством победы – это обман.

"Мирный план" Макрона главное: